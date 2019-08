Muriel stregato da Bergamo: “Bella città, all’Atalanta vorrei stare a lungo”

“Ho trovato un grande ambiente e dei compagni spettacolari. Mi hanno fatto subito sentire parte del gruppo”. Così l’attaccante dell’Atalanta, Luis Muriel, ha parlato ai microfoni di Sky.

“È stato facile per me entrare nei meccanismi della squadra – spiega il colombiano -. Ha un’idea di gioco ben precisa e la porta avanti da tempo. La cosa più importante è mantenere i piedi per terra e lavorare come i miei compagni hanno fatto negli anni passati”.

Sulla Champions, raggiunta per la prima volta nella storia del club: “Sarà bello giocarla, anche se a San Siro: avere il nostro pubblico ovviamente è un vantaggio, ma noi saremo pronti a lottare sia a Bergamo che fuori. Io sto bene, posso dare tanto a questa squadra. Ho trovato una bella città, mi piacerebbe, dopo tanto tempo, potermi fermare a lungo”.