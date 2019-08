Domenica di rientro? O domenica di vacanza? O ancora, domenica di relax nei pressi d casa? Comunque sia andiamo a guardare quale cielo ci accompagnerà sopra Bergamo e la provincia orobica con Francesco Sudati e il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Condizioni anticicloniche permettono tempo per lo più stabile e soleggiato, specialmente nelle zone pianeggianti e lungo le valli. A partire da lunedì alcuni fronti interesseranno le Alpi, determinando, specialmente tra martedì sera e mercoledì mattina, un marcato peggioramento con interessamento marginale anche di alcune zone lontano dai rilievi alpini. Temperature tipicamente estive ancora per qualche giorno, in lieve calo a partire da martedì in quota e successivamente nei bassi strati.

Domenica 18 agosto 2019

Tempo Previsto: Giornata stabile e soleggiata ovunque, salvo passaggi nuvolosi poco consistenti ed il consueto sviluppo estivo di nubi cumuliformi a ridosso dei monti, ma senza fenomeni associati. Solamente in tarda serata e successiva notte potranno aver luogo brevi e locali rovesci lungo le aree più settentrionali della regione. Foschie mattutine leggere su medio/bassa pianura.

Temperature: in pianura – minime in lieve aumento e comprese tra 18 e 21 °C (con valori più elevati nei centri urbani), massime in lieve aumento e comprese tra 30 e 32/33 °C.

Lunedì 19 agosto 2019

Tempo Previsto: Proseguono condizioni di bel tempo in pianura, salvo passaggi nuvolosi poco consistenti oppure nubi medio-basse mattutine sul settore occidentale, ma senza fenomeni associati; sulle zone alpine durante la notte residue piogge o brevi rovesci, seguiti da ampie schiarite in mattinata e nuovamente aumento delle nubi cumuliformi durante il pomeriggio, associati ad isolati rovesci temporaleschi. Foschie leggere mattutine su medio/bassa pianura.

Temperature: in pianura – minime tra 19 e 22 °C (con valori più elevati nei centri urbani), massime tra 30 e 32/33 °C.

Martedì 20 agosto 2019

Tempo Previsto: Giornata caratterizzata da un generale aumento delle nubi medio-alte, specialmente sul settore centro-occidentale, ma con scarsa possibilità di pioggia in pianura e Appennino. Sul settore alpino e prealpino passaggi nuvolosi più compatti associati a brevi rovesci o temporali, più probabili durante il pomeriggio e la serata.

Temperature: in pianura – minime tra 20 e 23 °C (con valori più elevati nei centri urbani), massime in lieve diminuzione sul settore centro-occidentale e comprese tra 28 e 30/31 °C, stazionarie su mantovano e comprese tra 32 e 33/34 °C.