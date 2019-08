“American crime story”, fiction sull’assassinio di Gianni Versace: la tv del 18 agosto

Per la prima serata in tv, domenica 18 agosto su Rai4 alle 21.15 andrà in onda la fiction “American crime story: l’assassinio di Gianni Versace”, con Edgar Ramirez, Darren Criss, Ricky Martin e Penelope Cruz.

Nel giugno 1995, Gianni Versace ignora il disapprovo di Donatella e dichiara al mondo intero, attraverso un’intervista, la sua omosessualità, e dichiara ufficiale la sua relazione con il modello Antonio D’Amico. Nel novembre del 1995 il generale della marina americana Jeffrey Trail viene sospettato di essere omosessuale dopo aver salvato da un pestaggio un soldato omosessuale.

Su RaiTre alle 21.25 l’appuntamento è con il telefilm “Hudson & Rex”, con John Reardon e Justin Kelly. Andranno in onda due episodi intitolati “Il passato ritorna” e “Concorrenza sleale”. Nel primo, una ragazza viene trovata in fin di vita: è la sorella di un bambino sparito venti anni prima. Charlie pensa che i casi siano collegati. Nel secondo, un chiosco viene preso di mira dalla concorrenza e, dopo una serie di sabotaggi, salta in aria, causando una vittima innocente.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiUno alle 21.25 c’è “Purchè finisca bene – Una Ferrari per due”, con Neri Marcorè e Giampaolo Morelli; su RaiDue alle 21.25 “Scomparsa nel nulla”, con Miranda Raison; su Rete4 alle 21.25 “Giochi di potere”; su Canale5 alle 21.20 “L’inganno”, con Nicole Kidman; su Italia1 alle 21.20 “… E alla fine arriva Polly”, con Ben Stiller e Jennifer Aniston; e su La7 alle 21.15 “Munich”, con Eric Bana.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Uomini che odiano le donne”, con Michael Nyqvist; su La5 alle 21.10 “Travolto dal destino”, con Madonna e Adriano Giannini; e su Iris alle 21 “Il colore della notte”, con Bruce Willis.

Tv8 alle 21.30 andrà in onda “Italia’s got talent – The best of”.

Su Canale Nove alle 21.25 si potrà vedere “Little Big Italy”. Francesco Panella, ristoratore romano, viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di espatriati italiani (New York, San Francisco, Berlino, Londra, Parigi, Siviglia…). In ogni puntata visiterà 3 ristoranti italiani che concorreranno per essere il miglior ristoratore del Made in Italy: chi vincerà?

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Kelly McCreary. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Tutti gli occhi su di me”, “Fuori posto”, “Non aspetto più” e “Quando fa tanto male”. Nel primo, Alex pensa che Maggie non voglia uscire allo scoperto perchè si vergogna di far sapere che frequenta uno specializzando. Nel secondo, Amelia deve lavorare insieme con Penny, ma soffre ancora per la scomparsa di Derek. Nel terzo, Arizona rivela a Jackson la gravidanza di April e questa notizia non fa che peggiorare le cose tra i due ex coniugi. Nel quarto, Will trascorre la notte da Meredith; ma, quando si sveglia, lei ha una crisi di nervi e lo butta fuori.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Il cane, un amico di famiglia e i suoi simili”. La famiglia canina è composta da trentasei specie straordinarie. Ci sono le specialiste dei deserti e quelle che sopravvivono nei luoghi più freddi della Terra. Tutte queste specie condividono alcune caratteristiche con i cani che vivono nelle nostre case.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Tu si que vales”; su Real Time alle 20.25 il reality “90 giorni per innamorarsi: e poi…” e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “The Big Bang Theory”.