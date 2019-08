La crisi di Governo, almeno a livello di chilometri, è lontana, nei palazzi romani. A Cereseto, paese del Monferrato Casalese, in provincia di Alessandria, il senatore bergamasco della Lega Roberto Calderoli in questo caldo agosto lavora il suo noccioleto. Non lontano, a Narzole, in provincia di Cuneo, abita con la moglie Gianna Gancia (parente dell’omonima e nota azienda vitinicola) europarlamentare, anch’essa leghista.

A bordo di un trattore che traina un aratro, Calderoli prepara il terreno. Quello della prossima coltivazione, ma intanto pensa a quello per poter risolvere i dissidi con il Movimento 5 Stelle, che hanno portato il vice Premier Matteo Salvini, suo alleato politico, a minacciare di far cadere il Governo gialloverde.

Tra politica e campagna, il politico nato a Bergamo 63 anni fa, dimostra comunque di essersi ripreso dopo il brutto male che l’aveva colpito nei mesi scorsi.