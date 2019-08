Tentorio: “Da tifoso ad amico: il mio Gimondi era un campione dolcissimo”

“Ho davvero il cuore a pezzi, è scomparso un campione che ho seguito per tutta la vita: prima da tifoso, poi siamo diventati amici perché mio sostenitore nell’arena politica. Il mio Felice Gimondi era un campione dolcissimo” Franco Tentorio, già sindaco di Bergamo, ricorda Felice Gimondi scomparso all’età di 76 anni venerdì 16 agosto in Sicilia.

“Io l’ho sempre seguito da tifoso quando conquistava le tappe in Francia, un vero campione, poi ho avuto il piacere di conoscerlo perché mio sostenitore in alcune campagne politiche e così siamo diventati amici. Certo non abbiamo mai pedalato assieme, anche se avevamo la stessa passione per la bicicletta, perché saremmo partiti insieme ma diverse ore ci avrebbero diviso al traguardo. Di Felice voglio ricordare la semplicità, l’immediatezza. Poche parole, un sorriso e ci eravamo intesi. Oltre al passione per la bicicletta, ci prendavamo in giro perché le nostre rispettive mogli, perché entrambi sono liguri: mia moglie è di Alassio, mentre la sua è di Diano Marina. Ricordo Felice per la sua grande lealtà, mi addolora moltissimo questa perdita che non colpisce solamente la bergamasca, ma tutti noi che siamo cresciuti dietro la sua tenacia e la sua forza incorniciate da un sorriso. Lo ricordo così, ancora sorridente e mando un abbraccio a sue moglie per questa perdita.