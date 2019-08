Italmobiliare vende a Cinver la sua quota in Jaggaer per 100 milioni di dollari

Italmobiliare – la holding di partecipazioni quotata dal 1955 alla Borsa di Milano e che fa capo alla famiglia Pesenti – ha perfezionato la cessione a Cinven della quota detenuta in Jaggaer, una società attiva nel settore delle piattaforme software per eProcurement e spend management per una valorizzazione complessiva pari a oltre 100 milioni di dollari.

Italmobiliare a fine 2017 aveva ceduto a Jaggaer la partecipazione in BravoSolution e, nell’ambito dell’accordo, aveva investito circa 35 milioni di euro nella società Usa, divenendone azionista con una quota di circa il 9,5% del capitale.