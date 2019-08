Gimondi, esempio e sostegno: il ciclismo bergamasco adesso è orfano

È fuggito via velocemente in un caldo pomeriggio d’estate Felice Gimondi, campione di ciclismo scomparso a Giardini Naxos venerdì 16 agosto.

Come in cima a una vetta dolomitica o lungo un valico pirenaico, il sedrinese è volato verso il cielo all’improvviso, lasciando un vuoto incolmabile nel ciclismo bergamasco, cresciuto a fianco delle sue imprese.

Sempre pronto a dare a fondo a tutte le proprie energie in ogni sua esperienza, Gimondi non è stato semplicemente un campione da seguire, ma anche un sostegno per chi si avvicinava al mondo delle due ruote.

“Siamo rattristati che un grande campione ci abbia lasciato in un modo così repentino. Siamo vicini alla famiglia in un momento così difficile – osserva Claudio Mologni, presidente della FCI Bergamo -. Avendo fatto parte dell’organizzazione di numerose granfondo, ho avuto modo di vivere con lui istanti particolari”.

“Ricordo quando, al primo anno, ogni mattina andavo a chiamarlo per allenarci visto che abitavamo vicino – spiega Ennio Vanotti, professionista dal 1978 al 1990 -. Oltre all’amicizia che ci legava, è stato un piacere poter correre con lui durante il suo ultimo anno di carriera”.

Punto di riferimento per numerosi atleti orobici, Gimondi non ha mai smesso di esser un esempio per i più giovani: “Capitava spesso durante le corse di esser paragonati a lui quando magari si riuscivano a raggiungere buoni risultati. Credo che ciò possa esser stato da stimolo per tutti noi – aggiunge Giovanni Fidanza, maglia ciclamino al Giro d’Italia 1989 – Carattere tipico da bergamasco, in apparenza Felice poteva sembrare una persona chiusa, ma, chi lo conosceva bene, sa come in realtà fosse un tipo socievole e scherzoso”.

Fra le numerose vittorie ottenute dal presidente della Bianchi, la più amata dai tifosi rimane forse il successo al Mondiale 1973 davanti a Eddy Merckx, anche se è impossibile dimenticare l’immagine di Gimondi sul podio del Tour 1998 accanto a Marco Pantani.

“Ricordo di aver parlato con Felice al mattino prima della partenza – conclude il team manager dell’Eurotarget-Bianchi-Vittoria -. Era molto contento anche perché si trattava del primo italiano in grado di trionfare alla Gran Boucle dopo di lui”.