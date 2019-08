Un Ferragosto coi fiocchi dal punto di vista del tempo quest’anno: cieli azzurri e temperature calde ma gradevoli a Bergamo e in provincia. Proseguirà? Vediamo cosa dice il bollettino del Centro Meteo LombardoCentro Meteo Lombardo curato da Francesco Sudati.

ANALISI GENERALE

Proseguono condizioni di tempo stabile e soleggiato per un campo di alta pressione esteso dalle Azzorre al Mediterraneo, che favorisce condizioni di tempo stabile e con temperature in linea con i valori medi stagionali o appena al di sopra. Solamente dalla giornata di lunedì torneranno condizioni di instabilità su Alpi e Prealpi per l’avvicinarsi di un fronte atlantico.

Sabato 17 agosto 2019

Tempo Previsto: Giornata stabile e soleggiata ovunque, salvo passaggi nuvolosi poco consistenti ed il consueto sviluppo estivo di nubi cumuliformi a ridosso dei monti, ma senza fenomeni associati. Foschie mattutine su medio/bassa pianura.

Temperature: in pianura – minime in lieve aumento e comprese tra 18 e 21 °C (con valori più elevati nei centri urbani), massime in lieve aumento e comprese tra 30 e 32/33 °C.

Domenica 18 agosto 2019

Tempo Previsto: Proseguono condizioni di bel tempo ovunque, salvo passaggi nuvolosi poco consistenti ed il consueto sviluppo estivo di Cumuli sui monti, ma senza fenomeni associati. Non si escludono in serata rovesci o brevi temporali sulle zone alpine. Foschie mattutine su medio/bassa pianura.

Temperature: in pianura – minime tra 19 e 22 °C (con valori più elevati nei centri urbani), massime tra 31 e 33/34 °C.

Lunedì 19 agosto 2019

Tempo Previsto: Giornata nel complesso ancora soleggiata e calda, tuttavia sulle zone alpine e prealpine si prevede un aumento della nuvolosità, specialmente nel pomeriggio, che darà luogo a rovesci e temporali. Non si esclude qualche locale fenomeno temporalesco anche sui settori di medio/alta pianura nel tardo pomeriggio/sera.

Temperature: in pianura – minime tra 19 e 22 °C (con valori più elevati nei centri urbani), massime tra 31 e 33/34 °C.