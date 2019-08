Da “Million dollar baby” a “Io & Marilyn”: la tv del 17 agosto

Per la prima serata in tv, sabato 17 agosto su RaiTre alle 20.30 andrà in onda il film “Million dollar baby”, di e con Clint Eastwood e con Hillary Swank.

Quando la giovane promessa Maggie Fitzgerald entra nella palestra di Frankie Dunn, un vecchio allenatore di boxe, la vita di Dunn sta per cambiare. Inacidito da un difficile rapporto con sua figlia, Dunn decide con l’aiuto del suo amico Eddie Scrap-Iron Dupris di farne un campione.

Su Canale5 alle 21.20 spazio al film “Io & Marilyn”, di e con Leonardo Pieraccioni e con Suzie Kennedy.

Gualtiero Marchesi si mantiene riparando piscine. Sua moglie lo ha lasciato e lui passa il suo tempo con i due amici gay. Durante una seduta spiritica Gualtiero invoca il suo idolo di sempre: Marilyn Monroe. La diva comparirà nella sua cucina ma solo lui potrà vederla e sentirla: sarà l’inizio di una serie di guai.

RaiUno alle 20.35 proporrà “Techetechetè (Il meglio della tv)”. Questa puntata è dedicata a Loretta Goggi. Showgirl, conduttrice, cantante, attrice, doppiatrice televisiva e imitatrice. Nel 1986 è stata la prima donna a condurre il Festival di Sanremo. A partire dal 13 settembre, tornerà a far parte della giuria del programma di Carlo Conti “Tale e quale show”. Alle 21.25 si proseguirà con la visione del film “Casa e bottega”, con Renato Pozzetto e Nino Frassica. Mario è proprietario di un’azienda di intimo, la moglie Teresa gestisce un vivaio. Hanno sempre mantenuto uno stile di vita agiato, assecondando tutti i capricci delle due belle figlie e facendosi carico anche di Erminio, cognato di Mario che gli fa da autista. Ma in tempo di crisi anche i ricchi piangono.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Una vita”, con Xoan Forneas, José Maria Sacristan ed Elena Ganzales. Mentre Pena confessa di aver chiesto a Eva di mentire per poter trattenere i due fratelli, Flora viene arrestata con l’accusa di avere ucciso l’Indiano. Ramon informa Trini di non poter tenere il discorso pubblico a Cabrahìgo per sopraggiunti impegni di lavoro, ma lei è convinta che si tratti di una scusa. Intanto, Samuel trova Carmen gravemente ferita in casa di Ursula, che è fuggita ed è diretta a Valencia. Fabiana, informata dell’aggressione subita da Carmen, si precipita a farle visita in ospedale.

Tv8 alle 20.25 trasmetterà la partita amichevole di calcio fra Triestina e Juventus. A seguire, alle 22.15 il film “Delitti”. Un misterioso killer elimina le proprie vittime con il veleno di un serpente della Martinica, che ne sfigura completamente il volto. Un poliziotto intraprendente indaga.

La7 alle 21.15 ci sarà una nuova puntata di “In onda”, il talk-show di politica e attualità condotto da Luca Telese e David Parenzo.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Happy face killer”, con David Arquette; su Italia1 alle 21.20 “Waterworld”, con Kevin Costner; e su Canale Nove alle 21.25 “High crimes – Crimini di Stato”, con Ashley Judd.

Ancora, su Rai4 alle 21.20 “Pound of flesh”, con Jean-Claude Van Damme; su La7D alle 21.30 “Un amore speciale”, con Juliette Lewis; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Le malizie di Venere”, con Rex Duvel; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – Il lupo solitario”, con Bettina Zimmermann; e su Iris alle 21 “Yves Saint Laurent”, con Pierre Niney.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “La responsabilità civile dei bidelli nel periodo estivo”, con Gene Gnocchi. Una serie di racconti umoristici che trattano momenti di vita quotidiana, dai più semplici ai più complessi, filtrati da una ironia ai confini della surrealtà. Lo spettacolo è stato registrato al Teatro Stabile di Genova con la regia di Gene Gnocchi e Francesco Freyrie (2002).

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la fiction “Anni 50”, con Ezio Greggio, Cristiana Capotondi e Antonello Fassari; su Real Time alle 21.30 il reality “Vite al limite” e su Italia2 alle 21.15 la replica del varietà “Colorado”, con Belen Rodriguez e Paolo Ruffini.