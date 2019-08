Classifica Arwu, le mille migliori università: prima italiana La Sapienza; Bergamo non c’è

La più accreditata tra le classifiche mondiali delle Università è la Arwu (Academic Ranking of World Universities) messa a punto dall’università Jiao Tong di Shanghai che ogni anno da 17 stagioni a questa parte a Ferragosto stila l’elenco degli atenei migliori al mondo tra i 17mila esistenti.

In questo 2019 tre sono le università italiane inserite nei primi duecento posti, 15 tra i primi cinquecento.

L’analisi viene effettuata attraverso parametri oggettivi (come i premi Nobel e i riconoscimenti accademici ottenuti, la quantità e la qualità della ricerca prodotta, l’eco performance rispetto al numero di iscritti) e questo metodo, certo più imparziale rispetto ad altri, avvantaggia atenei più grandi e quelli italiani non sono proprio al top.

In ogni caso le prime tre italiane, La Sapienza di Roma, Università di Milano e Università di Pisa si trovano tra il 151esimo e il 200esimo posto (dopo la centesima posizione la classifica è divisa in fasce).

Tra il duecentesimo e il trecentesimo posto altre cinque italiane (indicate in ordine alfabetico): il Politecnico di Milano, l’Università di Bologna, quelle di Padova, Torino e Firenze.

Nel tange 300-400 la Federico II di Napoli, tra il 400 e 500 la Normale di Pisa, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, quella di Genova, la Milano-Bicocca, poi Perugia e Trento.

In fascia 500-600 l’università Vita e Salute San Raffaele, quella di Ferrara, il Politecnico di Torino, l’Università di Bari, Humanitas, Siena, Verona, Tor Vergata.

Palermo, Catania, L’Aquila, Trieste, Bolzano sono tra le prime 600-700 come la seconda di Napoli, Cagliari, RomaTre, Chieti-Pescara, Tuscia, Bolzano, Politecnico delle Marche, Udine, Urbino, Messina, Modena e Reggio, Insubria, Salento, Politecnico delle Marche. E Brescia. Bergamo non c’è: non è nelle prime mille.

La regina, per il diciassettesimo anno consecutivo è Harvard, seguita sul podio da Stanford e Cambridge. La top ten delle università mondiali prosegue con Mit, Berkeley, Princeton, Oxford, Columbia, Caltech e Chicago.