Addio a Gimondi, l’omaggio dal Tour de France a Bianchi

Il Tour de France rende onore ad uno dei suoi più giovani campioni: Felice Gimondi, scomparso all’età di 76 anni il 16 agosto 2019.

Il brand Bianchi ricorda il campione Gimondi così:

“Credi che sia difficile trovare le parole per descrivere le imprese di un grande campione, solo fino a quando non sei costretto a dirgli addio. Un simbolo di Bianchi ci ha lasciati all’improvviso, con quell’imprevedibilità che ha segnato tanti dei suoi più grandi successi. Un’icona straordinaria di grinta, resilienza e passione autentica: ecco perché Felice Gimondi vivrà per sempre nel cuore di tutti gli amanti del ciclismo. E di tutta la famiglia Bianchi. Bianchi esprime il suo cordoglio più sincero alla moglie Tiziana, alle figlie Norma e Federica, agli amici e a tutti coloro che hanno voluto bene a Felice. Non lo dimenticheremo mai.

La trasmissione “Che tempo che fa” di Fabio Fazio in un post su Facebook scrive: “Vogliamo ricordare la leggenda del ciclismo italiano Felice Gimondi, scomparso oggi 16 agosto, con questa celebre famosa citazione”

L’Atalanta rende omaggio a Gimondi attraverso il dolore del suo presidente Antonio Percassi.