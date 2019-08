“Vado a Milano, vendo la mia casa a Ponteranica”: l’annuncio di Feltri

“Questa è la mia casa in collina, situata nei pressi di Bergamo. Con dispiacere la lascio per trasferirmi a Milano. È in vendita”. Con queste parole il famoso giornalista bergamasco Vittorio Feltri ha pubblicato su Twitter un annuncio in cui mette in vendita la sua villa di Ponteranica.

Feltri andrà a Milano, dove c’è la redazione del suo attuale giornale, Libero. Con rammarico, come spiega nel post. Il cronista ha sempre apprezzato la sua Bergamo, anche nella nostra intervista per il pesce d’Aprile di quest’anno.