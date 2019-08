Tavernola, due ragazzi recuperati nel lago: gravissimi

Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di venerdì a Tavernola Bergamasca per recuperare due persone che rischiavano di annegare nel lago d’Iseo.

È successo intorno alle 18 nei pressi della spiaggetta del ristorante La Sirena di via Roma.

I due, pare due giovani fratelli di origine pachistana, sono caduti in acqua mentre stavano giocando con una tavola da surf. Con loro un amico, che ha chiamato i soccorsi.

Due elicotteri del 118 sono decollati da Brescia e da Bergamo. Uno dei feriti è stato trasferito in ospedale, l’altro è stato soccorso sul posto. Sarebbero rimasti sott’acqua per oltre venti minuti: sarebbero in condizioni gravissime.

Sul posto anche le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi di legge.