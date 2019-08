Tanti auguri a Madonna: la regina del pop spegne 61 candeline

Tanti auguri di buon compleanno a Madonna. La regina del pop, vera e proprio star della musica e icona fashion, festeggia 61 anni mostrandosi sempre in forma smagliante.

Madonna Louise Veronica Ciccone – questo è il suo nome all’anagrafe – è nata il 16 agosto 1958 a Bay City, capoluogo della contea di Bay dello Stato del Michigan, negli Stati Uniti d’America.

Diventata celebre in tutto il mondo sin dai primi anni Ottanta, ha firmato tantissimi intramontabili successi, come “La isla bonita”, “Like a virgin”, “Like a prayer”, “Don’t cry for me Argentina”, “Material girl”, “Live to tell”, “Into the Groove”, “Holiday”, “Frozen”, “Get together”, “Crazy for you”, “Beautiful stranger”, “American life”, “Hollywood”, “Celebration” e “Music”. Ancora, “Don’t tell me”, “Take a bow”, “Express Yourself”, “Medellín”, “Open your heart”, “Give me all your luvin'”, “Papa don’t preach”, “Vogue”, “Jump”, “Sorry”, “Justify my love” e “Girl gone wild” e “Ghosttown” e “Die another day”.

Oltre a essere un’artista molto popolare è capace di attirare l’attenzione e le critiche del pubblico e dei media per il suo essere anticonformista, ribelle e trasgressiva, per i suoi look e per le sue battaglie per i diritti, nonché per i suoi videoclip iconici. Ha dettato e continua a dettare le tendenze in fatto di musica e stile, nella moda e nei costumi.

Il passare degli anni non ha scalfito l’energia che riesce a trasmettere al pubblico che si estende a diverse generazioni e che la segue sempre con tanto affetto. Ora l’attenzione si concentra sul nuovo tour della cantante, “Madame X”, che inizierà il prossimo 12 settembre a Brooklyn per poi attraversare gli Stati Uniti e l’Europa da gennaio 2020.

Nel frattempo non resta che riascoltare le sue hits, festeggiare il suo compleanno e augurarle buona fortuna per i suoi progetti futuri. Tanti auguri, Madonna!