Santa Caterina, venerdì sera cena lungo la via del Borgo: attese 500 persone

Venerdì sera 16 agosto, nell’ambito delle feste dell’Apparizione, si rinnova la cena all’aperto in via Santa Caterina (in caso di pioggia si terrà nella palestra in viale Santuario 4), giunta con crescente successo alla 16ª edizione. Alle 19,30 aperitivo e alle 20 cena (prenotazioni dagli incaricati del Comitato festeggiamenti, oppure al 338 2610114).

Un momento unico e che dimostra ancora una volta le caratteristiche di questo borgo.

Sabato 17 agosto 2019 a partire dalle 10 l’Accademia Carrara celebra la ricorrenza dell’Apparizione della Vergine di Borgo Santa Caterina con l’intervento di due maestri Madonnari nel cortile del museo.

Durante la giornata, opere di “arte effimera” saranno realizzate anche in Piazza Carrara, sul sagrato del Santuario della Beata Vergine Addolorata e a Largo Porta Nuova. L’evento è realizzato in collaborazione con il Museo dei Madonnari di Curtatone (MN) e grazie al sostegno di Fondazione Credito Bergamasco.

Seguiranno alle 16.30 le visite guidate congiunte, a cura e in collaborazione con Fondazione Accademia Carrara, dal museo alla Chiesa di San Nicolò ai Celestini e al Santuario della Beata Vergine Addolorata, per conoscere i capolavori e le opere presenti nei luoghi di culto di uno dei borghi più belli della città. Info e prenotazioni a biglietteria.lacarrara@gmail.com