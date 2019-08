Mario Balotelli verso il Brescia (e il derby contro l’Atalanta)

Sembra sempre più vicino il ritorno in Italia di Mario Balotelli. L’attaccante, 29 anni compiuti il 12 agosto, dovrebbe vestire la maglia del Brescia, città in cui è cresciuto.

Il Flamengo, squadra brasiliana interessata a “Super Mario”, ha diffuso un comunicato in cui spiega di aver chiuso ogni trattativa. Un altro tassello che fa capire che l’ex Marsiglia ha scelto il Brescia e il Brescia ha scelto il centravanti.

Per lui pronto un contratto triennale, con la speranza di un possibile ritorno in Nazionale nel campionato che porta all’Europeo. Per l’esordio con le Rondinelle dovrà però aspettare la quinta giornata, quella che vedrà a Brescia la Juve di Cristiano Ronaldo, in virtù delle 4 giornate di squalifica prese lo scorso anno in Francia.

Anche i tifosi dell’Atalanta lo aspettano. Il primo dicembre al Rigamonti è in programma il derby con gli “odiati” cugini: una partita non certo come tutte le altre per uno cresciuto a Brescia come Balo.