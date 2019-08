Ironia sui profughi alla festa della Lega con le pizze Aquarius e Sea Watch

Non sono passati inosservati i due nuovi gusti di pizza proposti alla festa della Lega di Pontida: Sea Watch e Aquarius, come i nomi delle navi al centro del dramma dei migranti e insieme del braccio di ferro tra le Ong in cerca di un porto e il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Come riporta il Corriere della Sera Bergamo, nel menù proposto alla tradizionale manifestazione di metà agosto, insieme alle “tradizionali” Pizza del Capitano, Flat Tax, Va’ Pensiero e Padania Libera, ci sono anche le due nuove e discutibili pizze.

I nomi non sono piaciuti a tutti quelli che si sono recati alla manifestazione, tanto che sui social ne è scaturita una polemica. Ma il partito tende a sminuire. La segretaria cittadina di Pontida Antonella Pellegrinelli dice che “sono decisioni degli organizzatori della festa. I nomi delle pizze sono solo dei nomi, capita spesso che se ne scelgano alcuni così per ridere”. Secondo il deputato Daniele Belotti “sono scelte loro, in linea con il tono goliardico della festa: fare polemiche sui nomi delle pizze mi sembra eccessivo”.