“Grand tour”, Lorella Cuccarini fra il Garda e le Dolomiti: la tv del 16 agosto

Per la prima serata in tv, venerdì 16 agosto su RaiUno alle 21.25 ci sarà la terza delle quattro puntate di “Grand tour”.

Con Lorella Cuccarini si andrà alla scoperta della zona trentina del Garda. Dagli ulivi e dai limoni che a Riva del Garda abbracciano le sponde del lago si parte in direzione di San Candido, dove si giungerà dopo aver percorso gli splendidi panorami che le vette delle Dolomiti offrono. Tra gli ospiti della puntata ci sono: Hans Kammerlander, leggenda dell’alpinismo italiano e Nicolò Renna, campione di windsurf.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà il telefilm “Chicago med”, con Oliver Platt, S. Epatha Merkerson, Colin Donnell, Norma Kulling e Torrey DeVitto. Andranno in onda due episodi intitolati “Sospetti” e “Momenti critici”. Nel primo, Natalie cerca disperatamente una cura per salvare la vita a un ragazzo, colpito da una violenta misteriosa forma di influenza. Nel secondo, i medici devono intervenire chirurgicamente per separare due gemelli siamesi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Tutta la verità su mia madre”, con Rosalie Thomass; su RaiTre alle 21.05 “Latin lover”, con Virna Lisi; su Rete4 alle 21.25 “Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan”, con Clint Eastwood; e su Canale5 alle 21.20 “Rosamunde Pilcher: un piacevole imprevisto”, con Liza Tzschirner.

Ancora, su La7 alle 21.15 “Moll Flanders”, con Robin Wright; su Rai4 alle 21.15 “Need for Speed”, con Aaron Paul; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 il film “Il Dio serpente”, con Nadia Cassini; su La5 alle 21.10 “4 padri single”, con Alessandro Gassmann, Francesco Quinn e Lenny Venito; su Iris alle 21 “Traffico di diamanti”, con Charlie Sheen; e su Italia2 alle 21.15 “Non ho sonno”, con Max Von Sydow.

Tv8 alle 21.30 trasmetterà “X Factor – Il sogno”. Una maratona per rivivere i momenti più emozionanti delle ultime otto edizioni del talent.

Su Canale Nove alle 21.25 l’appuntamento è con “I migliori fratelli di Crozza”, il meglio delle imitazioni proposte da Maurizio Crozza in questo programma di satira.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “L’ispettore degli angeli” e “In un mare di guai”. Nel primo, ogni mille anni tutti gli angeli custodi vengono sottoposti a un controllo da parte di un ispettore che giunge dall’aldilà, e questa volta è il turno di Joséphine. Nel secondo, Joséphine aiuta Veronica, una giovane donna, che per saldare i debiti contratti dal marito, finisce per mettersi in un mare di guai.

Da segnalare, infine, su Rai5 alle 21.15 il documentario “La vera natura di Caravaggio”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “The winner is” e su Real Time dalle 18.15 il reality “Cortesie per gli ospiti”.