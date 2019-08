Dopo l’incendio, al Papa Giovanni riaperta l’ala della psichiatria

Dopo l’incendio di martedì, primo ritorno alla normalità per i pazienti della Psichiatria, che oggi alle 14,30 sono tornati in Torre 7, al quarto piano. I controlli eseguiti sugli impianti e le pulizie eseguite in questi giorni hanno infatti reso possibile riaprire le camere all’ultimo piano.

I tecnici hanno controllato nei giorni scorsi con video ispezioni i condotti di aerazione e testato gli impianti, hanno sostituito tutti i controsoffitti in gesso, pur non essendo danneggiati si è preferito per motivi igienici procedere in tal senso, e le squadre di pulizia hanno sanificato i soffitti di pannelli in alluminio, le pareti, i pavimenti e gli arredi dell’ultimo piano della Torre.

Da martedì i pazienti erano ospitati in un’ala della Torre 1, non progettata come degenza di psichiatria e questo ha richiesto la costante assistenza di personale infermieristico in ogni stanza. Per questo il loro trasferimento era ritenuto prioritario rispetto a quello degli altri pazienti trasferiti dalla Nefrologia e dall’Oncologia.

Questi, in tutto 24 persone attualmente ricoverate rispettivamente in Urologia e in Neurologia, potranno tornare al secondo piano della Torre 7 non appena saranno ripristinate le condizioni ideali. In questo momento verifiche e lavori si stanno svolgendo prioritariamente sull’ala del primo piano che ospita alcuni laboratori.

“Nei prossimi giorni contiamo di riaprire il secondo piano – spiega Fabio Pezzoli, direttore sanitario dell’Asst Papa Giovanni XXIII -. Fin da martedì e ancora attualmente tutte le attività e i servizi non sanitari ospitati nella Torre 7 si sono comunque svolti regolarmente”.