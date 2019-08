Dal marchio bergamasco Scarpellini nasce il “Franchising del Verde”

La nuova rete “Franchising del Verde” ha un brand tutto bergamasco: Scarpellini.

A seguito del fallimento della Scarpellini a.s.v. del 2019 (Arte e scienza del verde) (Leggi qui)*, azienda con alle spalle oltre un secolo e mezzo di storia, specializzata nella progettazione, esecuzione e manutenzione di parchi e giardini, la Apex Consulting Business, nel 2016, è divenuta proprietaria del marchio, assumendone la direzione per dare vita, nel 2017, alla rete “Franchising del Verde” con l’obiettivo di creare indotto e posti di lavoro su tutto il territorio nazionale.

Scarpellini è la prima rete del verde in grado di offrire realizzazioni di massima qualità e impatto, soprattutto quando si tratta di progetti di grande rilievo grazie all’esperienza maturata nel settore.

“La strategia aziendale – spiega il suo presidente Eduardo Marcelo Acevedo manager e imprenditore Italiano, che si sta rivelando vincente, prevede una reale sinergia con diverse aziende dislocate su tutto il territorio nazionale per gestire insieme forniture e progetti grandi e piccoli che la Scarpellini ha e avrà in cantiere. Una partnership che permette a tutti gli aderenti alla rete di guadagnare”.

Numerosi i servizi offerti dalla rete “Franchising del Verde”: piani del verde pubblico; progettazione e realizzazione architettura del paesaggio; parchi pubblici attrezzati; fasce verdi autostradali; forestazione e vivai; giardini privati; impianti sportivi; impianti di irrigazione; idrosemine; arredo verde d’interni; allestimenti verdi per fiere, manifestazioni e mostre; opere di bonifica e di ripristino ambientale; senza trascurare opere di risanamento degli alberi (diagnosi e terapia).

Scarpellini, nel dettaglio, non richiede fee d’ingresso per affiliarsi. Gli unici requisiti sono la comprovata professionalità e competenza di vivai e operatori che lavorano già nel settore.

Il brand vanta già diverse commesse di prestigio, in collaborazione con diverse: è il caso, ad esempio, dell’installazione del verde nella nuova area di Oriocenter, rapporto al quale è poi stata data continuità tramite la manutenzione periodica delle aree installate. Sempre a Bergamo il pollice verde della Scarpellini è arrivato in altre location particolarmente importanti: dal teatro Creberg fino al NH Hotel, fino all’area del gruppo Bonaldi, una delle più importanti realtà nel settore automobilistico, sinonimo di motori nel panorama europeo oltre che nazionale.

Per affiliarsi è necessario inviare una e-mail all’indirizzo direzione@scarpellini.it, riportare i dati aziendali e l’attività svolta, l’area territoriale operativa, alcune foto degli ultimi lavori, il fatturato degli ultimi 2 anni, l’attrezzatura in possesso e le certificazioni aziendali, qualora se ne fosse in possesso. …perché, in fondo, “guardare oltre” è quello che ha sempre fatto la Scarpellini.