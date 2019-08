Città Alta presa d’assalto dai turisti: code alla funicolare bassa

La bella giornata di Ferragosto e il ponte di questo venerdì 16 agosto hanno invogliato molti turisti e bergamaschi a visitare Città Alta.

L’affluenza alla funicolare bassa, in viale Vittorio Emanuele, ha però creato lunghe code alla biglietteria e alla salita per Bergamo Alta, come si può vedere dalle fotografie.

Si ricorda che per raggiungere Città Alta si può salire anche con i bus di Atb.