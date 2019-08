Bergamasca rischia di annegare in Abruzzo: salvata da un bagnino

Attimi di terrore per una turista bergamasca di 50 anni che nel giorno di Ferragosto in Abruzzo ha rischiato di annegare a una trentina di metri dalla battigia, nei pressi del lido Sirenella a Fossacesia.

È successo intorno alle 13. A sventare la tragedia, come riporta Il Centro, è stato un bagnino, che ha poi dovuto prestare soccorso anche ad altre tre persone che, vista la donna in acqua che annaspava, si sono tuffati per trarla in salvo ma si sono ritrovati in difficoltà.

Una grande impresa e il maxi salvataggio è stato accolto da un fragoroso applauso dai clienti del lido.