Se state partendo per le vacanze, se volete staccare con una gita fuori porta o volete stendere i panni ecco le previsioni meteo di Francesco Sudati del Centro Meteorologico Lombardo.

Un campo di alta pressione esteso dalle Azzorre al Mediterraneo favorisce condizioni di tempo stabile e con temperature in linea con i valori medi stagionali o appena al di sopra.

Venerdì 16 agosto 2019

Tempo Previsto: Giornata stabile e soleggiata ovunque, salvo passaggi nuvolosi poco consistenti ed il consueto sviluppo estivo di Cumuli sui monti, ma senza fenomeni associati. Foschie mattutine su medio/bassa pianura.

Temperature: in pianura – minime tra 16 e 19 °C (con valori più elevati nei centri urbani), massime tra 28 e 31 °C.

Venti: in pianura deboli orientali; sui rilievi e in zona laghi deboli a regime di brezza; in quota oltre 3000 m moderati nordoccidentali, tendenti ad indebolirsi e divenire occidentali.

Sabato 17 agosto 2019

Tempo Previsto: Proseguono condizioni di bel tempo ovunque, salvo passaggi nuvolosi poco consistenti ed il consueto sviluppo estivo di Cumuli sui monti, ma senza fenomeni associati. Foschie mattutine su medio/bassa pianura.

Temperature: in pianura – minime in lieve aumento e comprese tra 18 e 21 °C (con valori più elevati nei centri urbani), massime in lieve aumento e comprese tra 30 e 32/33 °C.

Venti: in pianura deboli variabili; sui rilievi e in zona laghi deboli a regime di brezza; in quota oltre 3000 m deboli sudoccidentali.

Domenica 18 agosto 2019

Tempo Previsto: Proseguono condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque; solamente a ridosso dei rilievi si verificheranno formazioni cumuliformi, che localmente potranno dar luogo a brevi rovesci temporaleschi.

Temperature: in pianura – minime tra 19 e 22 °C (con valori più elevati nei centri urbani), massime tra 31 e 33/34 °C.

Venti: in pianura deboli variabili; sui rilievi e in zona laghi deboli a regime di brezza; in quota oltre 3000 m deboli sudoccidentali.

Carona foto di Marco Allegrini