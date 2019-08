“Loving” o “L’angelo della vendetta”? La tv del 15 agosto

Per la prima serata in tv, giovedì 15 agosto RaiTre alle 21.05 proporrà la visione del film “Loving”, con Joel Edgerton.

Nel giugno 1958 il bianco Richard Loving sposa Mildred, una donna nera. Il loro matrimonio viene considerato illegale e i due mandati in prigione. La loro sentenza però verrebbe sospesa nel caso in cui i due decidessero di lasciare lo stato. Pur accettando il compromesso, nei successivi nove anni i Loving impiegheranno tutte le loro forze per difendere il loro diritto di stare insieme e tornare nella loro casa.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda il film “L’angelo della vendetta”, con Tim Bergmann. In un campeggio vicino alla città di Taunus, va a fuoco una roulotte. Tra i resti dell’incendio, viene ritrovato il corpo carbonizzato di Clemens Herold. A cercar di far luce sul dolo è l’ispettore capo Oliver von Bodenstein con l’aiuto della collega Pia Kirchhoff. Il caso si rivela però spinoso: ben presto, altre due morti misteriose si susseguono complicando le indagini.

RaiUno alle 21.25 riproporrà la decima delle 13 puntate della fiction “Don Matteo 11”, con Terence Hill, Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta.

Questa puntata è andata in onda per la prima volta il 22 marzo 2018. Verranno proposti due episodi intitolati “Dimmi chi sei” e “Solo andata”. Nel primo, mentre si indaga sull’omicidio di un noto cuoco, Cecchini capisce che tra Marco e Anna potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Nel secondo, il maresciallo Cecchini,, che indaga sull’aggressione subita da una ragazza, scopre di avere la casa invasa dai tarli.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà il telefilm “Chicago P.D.”, con Jason Beghe, Amy Morton e LaRoyce Hawkons. Andranno in onda tre episodi intitolati “Punto di rottura”, “Fantasmi” e “La vendetta”. Nel primo, Voight indaga sull’omicidio di un consigliere comunale. Nel secondo, la squadra dà la caccia a un trafficante di droga. Nel terzo, Voight deve smascherare un poliziotto corrotto.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 “True lies”, con Arnold Schwarzenegger; su Canale5 alle 21.20 “Sapore di mare”, di Carlo Vanzina con Jerry Calà, Marina Suma e Virna Lisi; su La 7 alle 21.15 “Il gigante”, con James Dean ed Elizabeth Taylor; e su Tv8 alle 21.30 “Star Trek”, con Chris Pine.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Trappola in alto mare”, con Steven Seagal; su La5 alle 21.10 “Black beauty”, con Sean Bean; su Iris alle 21 “Basta che funzioni”, con Ed Begley Jr; e su Italia2 alle 21.15 “Noi uomini duri”, con Enrico Montesano e Renato Pozzetto.

Su Canale Nove alle 21.25 ci sarà il documentario “Leonardo – Il genio che immaginò il futuro”. Leonardo Da Vinci è stato un genio indiscusso di cui ancora oggi sfruttiamo le tante scoperte e realizzazioni.

Spazio alla lirica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “La Bohème”. Lo spettacolo, messo in scena nel 2014 per il Festival Puccini, al Gran Teatro all’aperto “Giacomo Puccini” di Torre del Lago vede Dessì impegnata nel ruolo della protagonista; al suo fianco il tenore Fabio Armiliato, suo compagno nell’arte e nella vita, nei panni di Rodolfo. L’allestimento è a cura del regista Ettore Scola, qui alla sua prima esperienza operistica. La direzione musicale è affidata a Valerio Galli, che guida l’orchestra e il coro del Festival Puccini. La regia televisiva è di Francesca Nesler.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Kelly McCreary. Andranno in onda tre episodi intitolati “Tutto quello che voglio sei tu”, “Non spezzarmi il cuore” e “La mia prossima vita”. Nel primo, Owen confessa ad Amelia che lui aveva una sorella, Megan, anche lei eccellente medico che aveva una relazione con Nathan. Nel secondo, mentre April e Jackson stanno per firmare le carte del divorzio, ripensano ai momenti più belli della loro relazione. Nel terzo, in ospedale arriva Katie, la paziente che Meredith aveva curato quando era ancora una specializzanda.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.15 il telefilm “Criminal minds”, con Thomas Gibson e Matthew Gray Gubler; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “Sei su Scherzi a parte”; e su Real Time alle 21.10 “Festival show 2019”.