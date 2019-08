Da Honolulu a Mezzoldo, le foto dei bergamaschi a Ferragosto

Che fate a Ferragosto? Come un gioco è partita la nostra caccia alla fotografia dei luoghi dove i bergamaschi trascorrono quest’anno il ferragosto. Non mancano sorprese come i saluti dalle lontane Hawaii alla gita fuori porta nelle valli orobiche, o al lago.

Ma c’è anche chi con ironia ha mandato il suo scatto da posto di lavoro o dal letto dell’ospedale, chi si sta preparando per una corsetta e chi mostra fiero la griglia.

O ancora chi è alle prese con una piccola montagna di panni da stirare.

Grazie a tutti voi, cari lettori di Bergamonews e ancora auguri di Buon Ferragosto!