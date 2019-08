In ricordo della tragedia gli Speciali sul ponte Morandi: la tv del 14 agosto

Per la prima serata in v, mercoledì 14 agosto ci saranno speciali dedicati alla caduta del ponte Morandi di Genova nel primo anniversario. Su La7 alle 20.35 l’appuntamento è con “In onda”, il talk-show di attualità e politica condotto da David Parenzo e Luca Telese. A seguire alle 21.15 “Propaganda doc – #Genova”. Diego Bianchi e la squadra di “Propaganda live” in questa puntata ricostruiscono le vicende legate al crollo del ponte Morandi, avvenuto a Genova il 14 agosto 2018.

Rete4 alle 20.30 trasmetterà “Stasera Italia estate – Speciale Ponte Morandi”, con Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi. Al termine, verso le 22, voltando pagina, si potrà vedere il film “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”.

Su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena il “Concerto per Genova”. In onda il concerto eseguito nel dicembre 2018 nella Basilica della Santissima Annunziata del Vastato dalla Young Musicians European Orchestra diretta da Paolo Olmi. In programma musiche di Vivaldi e Mozart. Un evento di commozione e rinascita, che attraverso la musica e le parole rende omaggio alla città ferita. Il concerto ha concluso il tour musicale che la Young Musicians European Orchestra ha tenuto nel 2018, tra Italia e Terra Santa, all’insegna del gemellaggio musicale e della solidarietà.

Canale5 alle 21 trasmetterà la partita di supercoppa europea tra Liverpool e Chelsea. A contendersi la Supercoppa Europea sono, al Besiktas Park di Istanbul, in Turchia, il Liverpool, vincitore dell’ultima edizione della Champions League, e il Chelsea, che ha conquistato l’Europa League. Sarà la francese Stephanie Frappart, ad arbitrare l’incontro, prima donna a dirigere la finale di una competizione europea.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la settima delle nove puntate di “Superquark”. Questa sera Piero Angela apre con un filmato girato sull’Himalaya, sulle tracce di una grossa mandria di Yak. Poi si proseguirà in Canada, nel Circolo Polare, per scoprire come vive il popolo degli Inuit e nelle grotte di Toirano, in provincia di Savona, dove un gruppo di esperti , analizzando ossa di animali e di uomini, cerca di capire come, 14mila anni fa, si viveva in una caverna. Il conduttore poi porta il pubblico in un laboratorio di Terni, dove si allevano zanzare per debellare la malaria.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà il telefilm “Elementary”, con Lucy Liu e Jonny Lee Miller. Andranno in onda due episodi intitolati “Un fiuto speciale” e “L’ultima modella”. Nel primo, l’omicidio di uno scultore fa temere che un pericoloso serial killer nuovamente sia tornato in azione. Nel secondo, Holmes e Watson ricevono una inaspettata proposta da Reichenbach.

RaiTre alle 21.05 riproporrà il film “La principessa Sissi”, con Romy Schneider. Elisabetta, detta Sissi, e la sorella maggiore Elena sono figlie del granduca di Baviera. La più grande è stata designata a sposare il giovane imperatore d’Austria Francesco Giuseppe, ma il sovrano è affascinato dalle grazie di Sissi e, al momento di annunciare la scelta della sua sposa, nonché futura imperatrice, proclama il nome della sorella più giovane. Anche per Elena, dapprima delusa e rattristata, c’è però un bel principe in arrivo. Si tratta di una vicenda reale, ma presentata in clima fiabesco, con grande fasto scenografico e un’ingenua ma semplicità narrativa. Madre e figlia nella realtà e sulla scena, dalla somiglianza impressionante, Magda e Romy Schneider.

Su Canale Nove alle 21.25 si potrà vedere “Little Big Italy”. Francesco Panella, ristoratore romano, viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di espatriati italiani (New York, San Francisco, Berlino, Londra, Parigi, Siviglia…). In ogni puntata visiterà 3 ristoranti italiani che concorreranno per essere il miglior ristoratore del Made in Italy: chi vincerà?

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “New York academy”, con Keenan Kampa; su Tv8 alle 21.30 “Balla coi lupi”, con Kevin Costner; su Rai4 alle 21.15 “American ultra”, con Kristen Stewart; e su La7D alle 21.30 “Otto donne e un mistero”, con Sanielle Darrieux.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Planet of the Sharks”, con Brandon Auret; su La5 alle 21.10 “Passioni pericolose”, con Charisma Carpenter; su Iris alle 21 “Il delitto perfetto”, con Grace Kelly; e su Italia2 alle 21.15 “The contractor”, con Wesley Snipes.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “La sai l’ultima? Digital edition”, con Ezio Greggio; e su Real Time alle 21.10 il reality “Malati di pulito”.