Ferragosto più sicuro: potenziati controlli contro i furti e sulle strade

Si è svolta mercoledì 14 agosto in Prefettura una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato il questore di Bergamo Maurizio Auriemma, il comandante provinciale della Guardia di finanza di Bergamo Mario Salerno e i rappresentanti del Comando provinciale dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco di Bergamo.

È stato fatto il punto della situazione sui servizi di controllo del territorio e di vigilanza che verranno attuati dalle forze dell’ordine in occasione del Ferragosto.

Sotto controllo quind, tutto il territorio provinciale considerando anche il prevedibile aumento di turisti nei prossimi giorni; pianificati adeguati servizi di sicurezza e intensificata la presenza delle forze dell’ordine in modo da incidere favorevolmente sulla sicurezza percepita dai cittadini e al fine di disincentivare il compimento di atti illegali e, in particolare, la commissione di furti in abitazioni in un periodo caratterizzato dall’assenza di proprietari.

Particolari servizi di vigilanza sono stati predisposti per garantire la sicurezza della circolazione viabilistica interessata, nell’occasione, da un’intensificazione del traffico.