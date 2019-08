Ferragosto alle porte e, diciamolo, di solito a Bergamo e in provincia, soprattutto nelle valli, segna l’inizio del tramonto dell’estate: sarà così anche in questa torrida estate 2019? Risponde Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Il tempo sulla Lombardia per i prossimi giorni sarà influenzato dal bordo orientale dell’anticiclone delle Azzorre, che farà alternare il passaggio di promontori e deboli saccature, in seno ad un flusso atlantico con aria meno calda rispetto a quella dei giorni scorsi.

Mercoledì 14 agosto 2019

Tempo Previsto: Sereno fin dal mattino, salvo sul mantovano ove resisterà qualche nube in più fino a inizio mattinata; in seguito giornata nel complesso soleggiata ovunque con clima estivo gradevole. Sviluppo di nubi cumuliformi sulle zone montuose durante il pomeriggio, ma con probabilità di fenomeni estremamente bassa.

Temperature: in pianura – minime in diminuzione e comprese tra 15 e 18 °C in aperta campagna, ma con valori sensibilmente più elevati nelle zone urbane; massime stazionarie o in lieve diminuzione con valori tra 28 e 31 °C.

Giovedì 15 agosto 2019

Tempo Previsto: La coda di un debole fronte transita sulle Alpi proprio durante la giornata di Ferragosto, causando spiccate condizioni di instabilità su tutti i rilievi alpini e prealpini. Al mattino prevalenza di ampio soleggiamento ovunque, ma nel corso della giornata aumenteranno le nubi a ridosso dei monti con rovesci e temporali sparsi durante il pomeriggio, in estensione locale alle zone pianeggianti in serata. Non si esclude anche in Appennino qualche rovescio pomeridiano. Foschie mattutine su medio/bassa pianura.

Temperature: in pianura – minime tra 16 e 19 °C (con valori più elevati nei centri urbani), massime tra 28 e 31 °C.

Venerdì 16 agosto 2019

Tempo Previsto: Giornata stabile e soleggiata ovunque, salvo passaggi nuvolosi poco consistenti e il consueto sviluppo estivo di Cumuli sui monti, ma senza fenomeni associati. Foschie mattutine su medio/bassa pianura.

Temperature: in pianura – minime tra 17 e 20 °C (con valori più elevati nei centri urbani), massime tra 29 e 32 °C.