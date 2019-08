Dramma alla vigilia di Ferragosto a Calcinate: un giovane di 29 anni ha perso la vita a causa di un infortunio sul lavoro. L’ennesimo della nostra provincia.

È successo alle 15.30 in via Ninola, nell’area industriale del paese dove – secondo le primissime informazioni – sarebbe rimasto schiacciato da una pedana durante delle operazioni di manutenzione.

Foto 3 di 3





La vittima sarebbe un dipendente della Italtrans. Immediato l’allarme dato dai colleghi: sul posto sono giunti un’ambulanza della Croce Rossa di Urgnano e l’elisoccorso. In via Ninola sono arrivati anche i tecnici dell’Ats e i carabinieri di Calcinate e Bergamo per i rilievi di Legge.

Seguono aggiornamenti