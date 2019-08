Valli bergamasche: ecco dove si paga il ticket per la raccolta dei funghi

Andar per funghi costa. Nemmeno poco. Certo, raccoglierli è una passione e per qualcuno anche un bel bottino. E i Comuni ci guadagnano. Ricordandovi di fare attenzione perché ogni anno cadono rovinosamente e a volte perdono la vita più di un ricercatore di porcini e compagni, ecco quanto dovrete sborsrae se decidete di andare nei paesi delle valli bergamasche per riempire i cestini di questi golosi frutti dei boschi.

Valle Seriana: 5 euro al giorno, 10 a settimana, 20 al mese nei seguenti Comuni

Ardesio

Gandellino

Gromo

Oltressenda Alta

(Piario e Valgoglio quest’anno han tolto il ticket)

Valle di Scalve: 5 euro al giorno, 20 alla settimana, 40 al mese nei seguenti Comuni:

Azzone

Colere

Schilpario

Vilminore

Valle Brembana: 10 euro al giorno, 20 alla settimana, 40 al mese nei seguenti Comuni:

Averara

Branzi

Carona

Cassiglio

Cornalba

Costa Serina

Cusio

Dossena

Foppolo

Isola di Fondra

Lenna

Mezzoldo

Moio de’ Calvi

Olmo al Brembo

Oltre il Colle

Ornica

Piazza Brembana

Piazzatorre

Piazzolo

Roncobello

Santa Brigida

Serina

Taleggio

Valleve

Valnegra

Valtorta