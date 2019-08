Tutto pronto per la 30esima Berghem Fest ad Alzano: ci sarà anche Salvini

Ci sarà anche Matteo Salvini alla trentesima edizione della Berghem Fest, la tradizionale manifestazione della Lega bergamasca ad Alzano Lombardo. L’attuale ministro degli Interni sarà ospite domenica primo settembre per la serata finale dell’evento, con un’intervista del giornalista Mediaset Paolo Del Debbio.

Altri ospiti della manifestazione, che prenderà il via giovedì 22 agosto, politici di vari partiti e giornalisti di fama nazionale. Come sempre, nello spazio dell’area feste in via Piave di Alzano, non mancheranno buona cucina e musica da ballo.

Il programma dei dibattiti, diffuso dal deputato leghista Daniele Belotti

Gio 22/8

Economia e banche, quali ricette?

Alberto Bagnai, pres comm.ne bilancio del senato

Luigi Marattin, deputato pd

Modera: Marco Cremonesi, giornalista corriere della sera

Ven 23/8

La crisi di governo

Introduce Riccardo Molinari, capogruppo lega alla camera dei deputati

Massimo Garavaglia, viceministro all’economia

Gianluigi Paragone, senatore Movimento 5 stelle

Modera: Maurizio Belpietro direttore di Panorama

Sab 24/8

Migranti e ong, l’italia paga per tutti

Paolo Grimoldi, segretario lega lombarda

Gianfranco Librandi, deputato pd

Modera: Roberto Poletti, conduttore Unomattina Rai

Dom 25/8

Parliamo di bibbiano!

Alessandra Locatelli, ministro alla famiglia e disabilità

Maria Stella Gelmini, capogruppo forza italia alla camera deputati

Alessandro Meluzzi, psichiatra

Modera: Francesco Borgonovo, giornalista de La verità

Lun 26/8

Regione lombardia: un bilancio dopo 18 mesi

Claudia Terzi, assessore alle infrastrutture e trasporti

Vari consiglieri regionali

Modera: Roberto Anelli, capogruppo lega regione lombardia

Mar 27/8

L’italia, oggi e domani

Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del consiglio

Giovanni Toti, presidente regione liguria

Modera: Mario Giordano, giornalista Mediaset

Mer 28/8

Lavoro e pensioni, idee a confronto

Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro

Gigi Petteni, presidente nazionale inas (patronato cisl)

Modera: Fabio Massa, giornalista di Affari italiani

Giov 29/8

Il futuro dell’europa

Lorenzo Fontana, ministro per gli affari europei

Marco Zanni, capogruppo lega al parlamento europeo

Modera: Pietro Senaldi, direttore di Libero

Sab 31/9

Lombardia, tra olimpiadi e autonomia

Introduce Antonio Rossi, sottosegretario regione lombardia ai grandi eventi sportivi

Attilio Fontana, presidente regione lombardia

Roberto Calderoli, vicepresidente del senato

Massimiliano Romeo, capogruppo lega al senato

Modera: Aurora Lussana, giornalista

Dom 1/9

Salvini a tutto campo!

Matteo Salvini, ministro dell’interno

Intervista: Paolo Del Debbio, giornalista Mediaset