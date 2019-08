Irricevibile il ricorso: Gafforelli vince anche al Consiglio di Stato

Con sentenza n. 5683 pubblicata lunedì 12 agosto, il Consiglio di Stato, terza sezione, ha dichiarato irricevibile, in quanto proposto oltre i termini di legge, l’appello presentato da Alessandro Colletta contro la sentenza del Tar di Brescia n. 33 del 17 gennaio 2019, che ha respinto il ricorso inerente le elezioni provinciali del 31 ottobre 2018.

Si conclude con la vittoria netta, prima al Tar poi al Consiglio di Stato, di Gianfranco Gafforelli e della sua lista uscita vincitrice alla competizione per la guida della Provincia di Bergamo.

“In questi mesi non ho voluto seguire l’iter di questo ricorso, ho voluto pensare soltanto a lavorare – commenta il presidente della Provincia Gafforelli -. Non posso dire che la cosa non mi abbia infastidito, ma non mi ha tolto la serenità e la determinazione nel fare il mio dovere. Ora mi auguro si sia messa una volta per tutte la parola fine a questa vicenda”.