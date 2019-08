“Grand tour” o “Spirito libero”? La tv del 13 agosto

Per la prima serata in tv, martedì 13 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Grand tour – Val d’Ossola”.

Da Genova al Monte Rosa, dal mare della Liguria al ghiacciaio alpino del Belvedere, nel territorio di Macugnaga, proprio sull’imponente versante est del massiccio del Monte Rosa. Il tema di questa puntata sarà l’ascesa, con un cammino che si snoda dal porto di Genova alle vette del Monte Rosa, straordinario spartiacque tra Italia e Svizzera. Il percorso di Lorella Cuccarini, Angelo Mellone e Peppone, tuttavia, non è solo geografico e orografico, ma produrrà in loro una crescita interiore, vero e prezioso bagaglio di ogni viaggio: non solo vedere nuovi posti nel mondo, ma vederli con occhi nuovi. Dopo un arrivo comune a Genova in veliero, ciascuno dei protagonisti cercherà la sua via per giungere in alto: dal mitico violino “Cannone”, il preferito di Niccolò Paganini, custodito a Palazzo Tursi, alle misteriose vicende legate al compositore Giovanni Battista Viotti a Fontanetto Po, alle magiche atmosfere di Isola Bella nel Lago Maggiore, Lorella Cuccarini compirà il suo viaggio all’insegna delle suggestioni fornite dall’arte e dalla musica.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà il telefilm “Squadra speciale Cobra 11”, con Erdogan Atalay. Andranno in onda tre episodi intitolati “Il clan Badu”, “Paul in scena” e “Risiko”. Nel primo, Semir indaga sull’omicidio di una giovane recluta. Nel secondo, viene alla luce un losco giro di ricatti e prostituzione maschile. Nel terzo, Semir deve aiutare un ex collega che si trova in pericolo.

Canale5 alle 21.20 proporrà la seconda puntata della fiction “Spirito libero”, con Julia Franz Richter e Christoph Luser. Andranno in onda tre episodi: il numero 4, 5 e 6.

– Si scopre che il padre di Alexandra ha depositato un misterioso filmato all’interno di una cassetta di sicurezza.

– Alexandra chiede a Imgard, la madre adottiva, il proprio certificato di nascita, sperando così di poter risalire alla madre biologica. Sfortunatamente, però, il documento non riporta il nome della donna.

– Gli Horvath ricevono la visita dell’ufficiale giudiziario, che notifica loro lo sfratto costringendoli a lasciare la propria casa.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà il telefilm “Chicago fire”, con Eamonn Walker e Jesse Spencer. Andranno in onda tre episodi intitolati: “Una richiesta d’aiuto”, “L’occasione di perdonare” e “Il nuovo arrivato. Nel primo, una donna disperata provoca un grave incidente. Nel secondo, durante un incendio qualcuno comincia a sparare e Otis e Stella vengono colpiti. Nel terzo, Boden dà il benvenuto a Jake.

Canale Nove alle 21.25 riproporrà il documentario “Genova – Il giorno più lungo”, il documentario sul crollo del Ponte Morandi di Genova.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.05 “La guerra dei Roses”, con Michael Douglas e Kathleen Turner; su Rete4 alle 21.25 “Lo squalo”, con Roy Scheider; su La7 alle 21.15 “The Truman show”, con Jim Carrey; su Tv8 alle 21.30 “Ip man III”, con Donnie Yen; e su Rai4 alle 21.15 “Il segreto di David – The Stepfather”, con Penn Badgley.

Ancora, su Rai5 alle 21.15 “Maladies”, con Catherine Keener; su La5 alle 21.10 “Il fascino indiscreto dell’amore”, con Pauline Etienne; su Iris alle 21 “Django”, con Franco Nero; e su Italia2 alle 21.15 “Scuola di polizia 6: la città è assediata”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”, con Jada Pinkett Smith, Michael Vartan, Hannah Hodson, Adam Rayner e Vanessa Lengies. Andranno in onda tre episodi intitolati “Una fiera da ricordare”, “La voce di Dio” e “Amore o amicizia”. Kelly scopre che in ospedale si sta diffondendo una pericolosa infezione, ma nessuno le dà retta. Christina è sorpresa quando Camille le dice che vuole rimanere a Richmond.

Da segnalare, infine, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 il telefilm “Master of sex”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Battiti live”, con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci; e su Real Time alle 21.10 il reality “Cambia con me”.