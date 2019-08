Gori: “Grazie a Vimercati che ci ha aiutato a rendere fattibile il recupero del Donizetti”

“Ricordo con affetto Carlo Vimercati, col quale ho condiviso in questi anni numerosi progetti legati alla promozione del Terzo Settore”. Così il sindaco di Bergamo Giorgio Gori commenta la scomparsa del presidente della Fondazione della Comunità bergamasca.

“Sotto la sua guida la Fondazione è stata in questi anni un efficace strumento di innovazione sociale, protagonista nell’evoluzione del welfare nel nostro territorio. Ricordo in particolare, con gratitudine, la sua collaborazione per l’assegnazione a Bergamo delle Erogazioni emblematiche di Fondazione Cariplo, che insieme proponemmo di indirizzare in larga misura alla ristrutturazione del Teatro Donizetti, con ciò contribuendo a rendere fattibile quello che fino ad allora era parso solo un sogno di difficile realizzazione”.