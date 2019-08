Gioia ed entusiasmo per il gemellaggio tra i Tennis Club di Bergamo, Saragozza e Tilburg

Gioia ed entusiasmo hanno contraddistinto il gemellaggio tra i Tennis Club di Bergamo, Maria de Huerva (Zaragoza, in italiano Saragozza, Spagna) e Tilburg (Olanda).

L’idea è nata mesi fa quando il Tennis Club di Bergamo è stato contattato da Mark De Bruyn del Maria Tenis Club e da Mark Hoevenaars del TC Tilburg che hanno proposto di organizzare l’iniziativa nel capoluogo orobico.

Sabato 15 e domenica 16 giugno queste realtà sono state protagoniste di un week-end di sport, convivialità e condivisione. Più precisamente, sabato 15 giugno si sono sfidate in partite di tennis, mentre la sera hanno preso parte a una cena a bordo piscina nella sede del circolo. Il giorno seguente, domenica 16 giugno, invece, al mattino gli ospiti spagnoli hanno potuto visitar e apprezzare la bellezza di Città Alta accompagnati da una guida in lingua iberica e al pomeriggio gli olandesi che potranno contare su una figura esperta in lingua inglese.

Insieme ai tennisti, è arrivata a Bergamo una band olandese di vigili del fuoco che si chiama “Pompiers”, che sabato ha allietato l’atmosfera al circolo suonando durante il giorno e domenica si esibiranno in diverse locations di Città Alta tra Piazza Vecchia e Piazza Cittadella.