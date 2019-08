Europei Under 20, oro per la Nazionale Italiana della bergamasca Decortes

Storico successo per l’Italia del basket ai Campionati Europei Under 20.

La Nazionale femminile si è infatti imposta per 70-67 sulla Russia conquistando il titolo continentale a distanza di un mese dalle ragazze dell’Under 18.

Partita equilibrata per le azzurre che, sia nel primo che nel secondo quarto, sono riuscite a resistere agli allunghi degli avversarie, arrivando all’intervallo lungo con due lunghezze di vantaggio.

Trascinata da Costanza Verona (in grado di metter a referto 25 punti), la formazione tricolore ha risposto prontamente all’allungo delle russe all’inizio dell’ultimo parziale, ottenendo così la vittoria grazie allo sprint conclusivo.

In campo nella sfida decisiva anche la 20enne di Bonate Sopra Lucia Decortes (zero punti, 1 recupero, 1 rimbalzo in 9’35”), mentre Sara Madera è stata votata MVP della competizione.