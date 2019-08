Questa volta si parte in compagnia di 10 amici ai quali faremo scoprire l’angolo di “paradiso” al quale siamo super affezionati! Le Tre Cime di Lavaredo rivisitate in “Wild Mode” pernottando in tenda.

Esattamente! Abbiamo dormito in tenda con una vista 5 Stelle Superior!

Alle 2 di notte suona la sveglia e Lorenzo passa a svegliare tutti per ammirare lo spettacolo della natura.

La luna è tramontata da poco e il cielo sembra un mosaico di stelle…una scia luminosa attira lo sguardo di tutto il gruppo. È proprio lei: la via lattea.

Tutti restano senza parole, sdraiati con il naso all’insù, coperti da giacche e coperte.

Il freddo si fa sentire a 2500 metri, ma sembra passare in secondo piano, mentre le stelle cadenti sfrecciano sopra la nostra testa.

Lo spettacolo è “disturbato” dalle nostre Reflex che sembrano scattare all’impazzata!

Il risveglio mattutino è un mix tra stupore e sonno per la magica nottata e oggi con questo articolo vogliamo condividervela.

