La pioggia è arrivata un po’ su tutta la provincia di Bergamo rinfrescando l’aria che negli ultimi giorni era davvero afosa. Il bollettino del Centro Meteo Lombardo, curato da Francesco Costa ci dirà cosa ci aspetta nelle prossime ore e nei prossimi gironi.

ANALISI GENERALE

Correnti più fresche di origine atlantica hanno cambiato la massa d’aria esistente portando a una leggera diminuzione delle temperature e un sensibile calo dell’umidità assoluta; a parte della residua instabilità si prevede quindi, nei prossimi giorni, un tempo in prevalenza soleggiato e senza eccessi.

Martedì 13 agosto 2019

Tempo Previsto: Al mattino poche nubi ovunque salvo sul settore alpino orientale e localmente sulle Prealpi, ove si potrà avere qualche addensamento, ma senza fenomeni di rilievo.

Nel pomeriggio iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ma con tendenza ad aumento della nuvolosità sia, localmente, sulle zone di pianura per il transito di nubi alte e sia, in maniera più marcata, sui settori montuosi per lo sviluppo, su questi ultimi, di attività cumuliforme che potrà dar luogo a qualche isolato rovescio o temporale, in possibile estensione alle zone di pianura tra il tardo pomeriggio e la serata, con prevalenza di interessamento dei settori centro-orientali, piuttosto che quelli occidentali.

Temperature: minime in diminuzione e comprese tra 17 e 20 °C in aperta campagna, ma con valori sensibilmente più elevati nelle zone urbane, massime in diminuzione con valori tra 31 e 33 °C (valori più bassi nel varesotto/comasco, più alti lungo la fascia del Po, specialmente mantovano orientale).

Mercoledì 14 agosto 2019

Tempo Previsto: Durante la notte e al primissimo mattino residui piovaschi o locali rovesci solamente sui settori di bassa pianura orientale, ma in veloce esaurimento; in seguito giornata nel complesso soleggiata ovunque con clima estivo ma senza eccessi fatto salvo lo sviluppo di nubi cumuliformi sulle zone montuose, ma con bassa probabilità di fenomeni (pur non essendo escluso qualche isolato rovescio temporalesco).

Temperature: minime in diminuzione e comprese tra 15 e 18 °C in aperta campagna, ma con valori sensibilmente più elevati nelle zone urbane; massime in ulteriore lieve diminuzione con valori tra 29 e 32 °C

Giovedì 15 agosto 2019

Tempo Previsto: giornata nel complesso stabile e soleggiata sulle zone di pianura con prevalenza di cieli poco nuvolosi e clima estivo, senza eccessi; addensamenti cumuliformi nelle ore pomeridiane sulle zone montuose che potranno dar luogo a qualche isolato rovescio, più probabile sulle Retiche orientali.

Temperature: minime in pianura tra 15 e 18°c (con valori più elevati nei centri urbani) massime tra 29 e 32°C.