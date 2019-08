“Sister act” o “Vacanze romane”? La tv del 12 agosto

Per la prima serata in tv, lunedì 12 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Sister act – Una svitata in abito da suora”, con Whoopi Goldberg.

Deloris fa la cantante in un casinò di Las Vegas. Una sera assiste casualmente a un omicidio compiuto dal suo amante, il boss Vince La Rocca: diventa così una pericolosa testimone. La polizia, per salvaguardarne l’incolumità in vista della testimonianza al processo, la induce a nascondersi in un convento di suore. Deloris sconvolgerà (a fin di bene) la vita dell’austero luogo e le “sorelle” sapranno aiutarla contro i killer che l’hanno nel frattempo scovata.

Su La7, invece, alle 21.15 si potrà vedere l’intramontabile film “Vacanze romane”, con Audrey Hepburn e Gregory Peck. La giovane principessa Anna (Hepburn) si trova a trascorrere una vacanza con i genitori e il seguito a Roma. Un bel giorno, stanca delle cerimonie e del protocollo, se la svigna e prova a mescolarsi ai comuni mortali. Si innamora di un giornalista americano, Bradley (Peck), che la trova addormentata su un muretto e la porta a casa sua, ignaro della vera identità della ragazza. Lo scopre il giorno dopo dal giornale e, meditando un grosso scoop, si accorda con un amico fotografo per fare un servizio sulla faccenda.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà il telefilm “Hawaii five-0”, con Alex O’Loughlin. Andranno in onda tre episodi intitolati “Attacco chimico”, “Mettersi in gioco” e “Risorse”. Nel primo, Danny ha bisogno dell’aiuto di Adam per risolvere un caso. Nel secondo, Steve entra in possesso di vitali informazioni. Nel terzo, la squadra indaga sull’omicidio di due chirurghi e del paziente che stavano operando.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The fix”, con Robin Tunney, Alex Saxon, Adam Rayner, Adewale Akinnuoye-Agbaje. Questo telefilm, che solitamente andava in onda di mercoledì, passa a stasera per lasciare il posto alla partita di Supercoppa Europea di calcio “Chelsea-Liverpool”. Andranno in onda tre episodi intitolati “Scandalo”, “Bugie” e “Il fuggitivo”. Nel primo, indagando sulla scomparsa di Jessica, Maya ottiene i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. La donna scopre poi che una talpa passa informazioni a Ezra. Nel secondo, Maya riceve l’inaspettata visita di suo figlio Gabe. Nel frattempo, il procuratore cerca di occultare delle informazioni che potrebbero danneggiarlo. Nel terzo, Lindsay, la sorella di Jessica, chiede di parlare con Maya per condividere degli indizi.

Su Italia 1 alle 21.20 verrà riproposto lo speciale “Le Iene presentano – Caso David Rossi: Suicidio o omicidio?”. Si tratta di uno speciale, già andato in onda il 21 marzo 2019, dedicato al presunto suicidio di David Rossi, avvenuto il 6 marzo del 2013, dopo un volo dalla finestra del suo ufficio, situato al terzo piano della sede della Banca Monte dei Paschi di Siena. Le tante anomalie finora emerse hanno infatti portato a considerare l’ipotesi che Rossi, capo della comunicazione della banca, possa essere stato ucciso.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.05 c’è “Chi è senza colpa”, con Tom Hardy; su Rete4 alle 21.25 “Mr. Crocodile Dundee”, con Paul Hogan; su Tv8 alle 21.30 “Agente 007 – Vivi e lascia morire”, con Sean Connery; e su Canale Nove alle 21.25 “Bonnie e Clyde all’italiana”, con Paolo Villaggio, Ornella Muti, Jean Sorel e Martufello.

Ancora, su Rai4 alle 21.15 “Vice”, con Bruce Willis; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Una squadra da sogno”, con Medi Sadoun; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher: per amore e per passione”, con Annekathrin Bach; e su Iris alle 21 “Rimini Rimini”, con Paolo Villaggio e Marina Suma.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Stars of the Silver Screen: Vincent Price”. La vita e la prolifica carriera di un istrione, attore teatrale maiuscolo e vera e propria icona del cinema horror.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Paris Broadway” e “L’ispettore degli angeli custodi”. Nel primo, Joséphine ha il compito di prendersi cura di Olympe, un’attrice che, a seguito di un blocco psicologico, non riesce a superare la paura del palcoscenico. Nel secondo, Joséphine ha il delicato compito di prendersi cura di Alice, una bambina di nove anni che pratica pattinaggio artistico e sembra destinata a diventare una campionessa. Tutto questo solo perchè lo vuole la mamma.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “Big show Pucci”, con Andrea Pucci; su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite: e poi” e su Italia2 alle 21.15 il cartoon “Lupin III – Ritorno alle origini”.