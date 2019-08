È il giorno del dolore e del silenzio. È il giorno dei funerali congiunti di Luca Carissimi e Matteo Ferrari, i ragazzi di 21 e 18 anni morti dopo l’impatto con la Mini Cooper guidata da Matteo Scapin, il 33enne di Curno agli arresti domiciliari, prima accusato di omicidio volontario e ora di omicidio stradale aggravato da guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso.

Già a partire dalle 14 – circa un’ora prima della cerimonia funebre, in programma nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna – molte persone si sono ritrovate davanti all’omonima piazza per rendere omaggio ai due giovani tragicamente scomparsi. Moltissimi i messaggi di cordoglio e le fotografie lasciate in ricordo dagli amici, che ritraggono Luca e Matteo nei loro momenti più felici e spensierati.

Foto 2 di 2



Domenica sera, 4 agosto, tra Scapin e i due amici era scoppiata una lite alla discoteca Setai di Orio al Serio. Per pura casualità si sono poi ritrovati nel parcheggio, dove si è riaccesa la scintilla. Subito dopo, lungo la provinciale Cremasca, si è consumata la tragedia. Pochi maledetti istanti che hanno per sempre cambiato la vita delle loro famiglie, oggi unite nella preghiera e nel dolore.