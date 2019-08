L’elicottero del soccorso alpino per due feriti a Valgoglio e Ardesio

Numerosi interventi nella giornata di domenica per la VI Delegazione Orobica del soccorso alpino del Cnsas.

Alle 14.30, la chiamata per un settantenne caduto con trauma alla spalla sul sentiero per il rifugio Gianpace a Valgoglio. Sul posto tre tecnici da Valbondione e altri due soccorritori di turno al centro operativo di Clusone, raggiunti dall’elisoccorso decollato dalla base di Brescia. L’uomo è stato trasportato in volo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Nel frattempo, altra chiamata per un fungaiolo di 48 anni in localita Zanetti, nel comune di Ardesio. Era bloccato da una sospetta frattura di tibia e perone. La stessa squadra dell’intervento precedente lo ha raggiunto e poi, con barella portantina, trasportato per una ventina di minuti fino all’abitato. Lo hanno infine portato all’ospedale di Piario in ambulanza.