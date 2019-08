La moda dell’estate: mandare i messaggi Whatsapp al vicino di numero

Per alcuni un nuovo passatempo, per altri una rottura di scatole. È arrivato anche in Italia l’ultimo tormentone su Whatsapp: messaggi in cui il nostro interlocutore esordisce con “Ciao, sono il tuo vicino di numero“. Una moda, una specie di catena che mette in discussione la nostra privacy, nel senso che in questo modo la prospettiva è quella di vedere arrivare sul nostro smartphone messaggi da parte di persone che non conosciamo.

In cosa consiste la nuova catena che circola su WhatsApp in questi giorni di ferragosto? Si tratta di un testo con il quale una persona fisica, ovvero non un bot o qualcuno interessato a truffarci, prova a mettersi in contatto con noi senza una ragione apparente. Il motivo? Semplicemente in questi anni ha attivato un numero di telefono praticamente identico al nostro, fatta eccezione per l’ultimo valore. Proviamo dunque a capire in cosa consiste la suddetta moda.

Per farvela breve, se il numero finale della vostra utenza dovesse essere “5”, allora è possibile che su WhatsApp riceviate un messaggio da coloro il cui numero è uguale al vostro, terminando però con “4” o con “6”. Nessun virus, nessun tentativo di rubare i vostri dati, a differenza di quanto avviene solitamente con messaggi anomali all’interno della popolare app di messaggistica per Android ed iOS.