Il sabato per i bimbi c’è il servizio pediatrico ambulatoriale: ad agosto modifiche d’orario

Il Servizio Pediatrico Ambulatoriale di ATS Bergamo, messo a disposizione gratuitamente sul territorio della provincia orobica il sabato pomeriggio al fine di supportare le famiglie quando i pediatri di famiglia non sono operativi subirà delle variazioni in questi giorni di Ferragosto.

In particolare subiranno variazioni le sedi di:

– Albino, Bergamo, Calusco D’Adda, Dalmine, Romano di Lombardia e Sarnico, che ad agosto sono attive in orario ridotto dalle 14 alle 17;

– Almenno San Salvatore, che sospenderà le attività il 17 agosto e il 24 agosto.

Si segnala che la sede di San Giovanni Bianco non subirà alcuna variazione osservando l’orario consueto 14-19.

Il Servizio Pediatrico Ambulatoriale è rivolto ai bambini fino ai 14 anni d’età, residenti, domiciliati o in temporaneo soggiorno nel territorio di competenza dei Presidi territoriali. Le modifiche previste sono collegate al fatto che molti “under 14” sono in vacanza fuori dal territorio provinciale e, quindi, è possibile prevedere alcune riduzioni in termini di giorni/orari senza pregiudicare il servizio offerto.