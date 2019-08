Furto in cantiere, 35enne arrestato su segnalazione di un passante

Nella mattina di domenica gli uomini delle volanti della Questura di Bergamo hanno arrestato un cittadino italiano S. T., 35 anni, senza fissa dimora, per furto aggravato. Gli agenti mentre transitavano in via Bono sono stati avvertiti da un cittadino della presenza di due uomini sospetti nei pressi del cantiere di proprietà dell’impresa edile Percassi.

Gli agenti si sono recati all’ingresso del cantiere dove hanno rintracciato S. T. , verificando che all’interno dell’area cantierizzata era presente anche un altro soggetto, T. M., già noto per vari precedenti di polizia. Quest’ultimo nell’uscire dal cantiere si è dato immediatamente alla fuga riuscendo a far perdere le proprie tracce.

A quel punto gli agenti hanno proceduto alla perquisizione personale di S. T., sul quale hanno rinvenuto attrezzi appena sottratti dall’interno del cantiere. Pertanto, anche alla luce dei numerosi precedenti specifici e della violazione del divieto di rientro nel Comune di Bergamo disposto dal Questore lo scorso 5 luglio, gli agenti l’hanno arrestato.

Questa mattina, S. T. è stato condotto per il rito direttissimo davanti al giudice, che ha convalidato l’arresto, ponendo l’indagato in custodia cautelare in carcere in attesa di definizione del giudizio.