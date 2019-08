Caldo, più da luglio che da agosto, diciamolo. E andiamo a vedere se diminuirà in questa settimana da vacanza per tantissimi con Francesco Sudati che ha curato il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’incalzare di correnti più fresche di origine atlantica tenderà nei prossimi giorni a ricambiare la massa d’aria esistente, dapprima dai settori alpini, prealpini e di pianura nordoccidentale nel corso della giornata di lunedì, successivamente tra martedì e mercoledì sul resto del territorio. Si prevedono quindi passaggi temporaleschi, una leggera diminuzione delle temperature ed un sensibile calo dell’umidità assoluta.

Lunedì 12 agosto 2019

Tempo Previsto: Settore alpino, Verbano/Lario e pedemontano occidentale – molte nubi fin dal mattino, specialmente sui settori occidentali, con rapido aumento della copertura associata a rovesci e temporali, che nel corso del pomeriggio risulteranno localmente di forte intensità, in movimento da ovest verso est molto rapidamente – non si escludono grandinate di grosse dimensioni, raffiche di vento burrascose e accumuli precipitativi di 100 mm in un’ora soltanto, con conseguenti ingenti danni e locali frane o smottamenti; miglioramento in serata.

Settore prealpino orientale, pedemontano orientale e medio/alta pianura occidentale – nuvolosità irregolare al mattino, con tendenza ad alternanza di schiarite e annuvolamenti associati a brevi rovesci, ma con peggioramento pomeridiano dovuto a brevi temporali, che localmente risulteranno di forte intensità e grandinigeni; miglioramento in serata.

Altri settori di pianura e Oltrepo pavese – passaggi nuvolosi alternati ad ampi periodi soleggiati, in un contesto senza precipitazioni, ad eccezione della possibilità su mantovano di brevi rovesci o temporali nel pomeriggio/sera.

Temperature: In pianura – massime in lieve diminuzione sul settore nordoccidentale con valori tra 30 e 32 °C, stazionaria altrove o in lieve aumento lungo la fascia del Po, con massime tra 33/34 e 36/37 °C; minime stazionarie e comprese tra 20 e 23 °C in aperta campagna, ma con valori sensibilmente più elevati nelle zone urbane – eccezione per minime più basse nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi che vedranno un brusco calo fin poco sotto i 20 °C.

Martedì 13 agosto 2019

Tempo Previsto: Al mattino poche nubi ovunque con solo qualche piovasco residuo sul settore alpino orientale, ma in rapido miglioramento, in un contesto di prevalente soleggiamento ovunque nelle ore centrali. Nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme sui settori montuosi ove si potranno verificare rovesci e temporali sparsi, in estensione alle zone di pianura tra il tardo pomeriggio e la serata, con prevalenza di interessamento dei settori centro-orientali, piuttosto che quelli occidentali.

Temperature: In pianura – massime in diminuzione con valori tra 31 e 33/34 °C (valori più bassi nel varesotto/comasco, più alti lungo la fascia del Po, specialmente mantovano orientale; minime in diminuzione e comprese tra 17 e 20 °C in aperta campagna, ma con valori sensibilmente più elevati nelle zone urbane.

Mercoledì 14 agosto 2019

Tempo Previsto: Durante la notte e al primissimo mattino residui piovaschi o locali rovesci solamente sui settori di bassa pianura orientale, ma in veloce esaurimento; in seguito giornata nel complesso soleggiata ovunque con sviluppo di nubi cumuliformi diurne, che solamente sporadicamente potranno dar luogo a brevi e locali deboli piogge o rovesci.

Temperature: In pianura – massime in ulteriore lieve diminuzione con valori tra 30 e 31/32 °C; minime in diminuzione e comprese tra 15 e 18 °C in aperta campagna, ma con valori sensibilmente più elevati nelle zone urbane