Pallavolo maschile, Serbia-Italia per la qualificazione olimpica: la tv dell’11 agosto

Per la prima serata in tv, domenica 11 agosto RaiDue alle 21.05 trasmetterà la partita di pallavolo maschile tra Serbia e Italia, valida per le qualificazione olimpica.

L’Italia affronta la Serbia, nell’ultimo incontro del girone di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Tv8 alle 19.55 proporrà la diretta della partita amichevole di calcio tra Roma e Real Madrid. A seguire, alle 21.45 “X-Factor – Il sogno”, maratona dedicata ai momenti più belli delle ultime otto edizioni di questo talent.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda il telefilm “Hudson & Rex”, con John Reardon e Justin Kelly. Andranno in onda due episodi intitolati “Giorni di scuola” e “La prova finale”. Nel primo, un professore universitario è stato brutalmente ucciso. Charlie intuisce che il caso potrebbe essere collegato al suicidio di una studentessa, avvenuto qualche mese prima. Nel secondo, si indaga sull’omicidio di una donna, trovata senza vita in un parco della città.

Rete4 alle 21.25 riproporrà il “Maurizio Costanzo show”, condotto da Maurizio Costanzo.

Su La7 alle 21.15 l’appuntamento è con “Atlantide files: Quei secondi fatali”, condotto da Andrea Purgatori. Verranno proposti:

– “Cermis, la strage della funivia”. Un aereo militare americano, il 3 febbraio 1998, trancia il cavo della funivia del Cermis a Cavalese, in provincia di Trento: una cabina precipita, venti le vittime.

– “La morte corre lungo i binari”. Viene rievocato un disastro ferroviario, avvenuto il 5 ottobre 1999 in Inghilterra: 26 vittime e oltre 16o feriti.

– “Morte ad alta quota”. La puntata si chiude con la cronaca di un tragico incidente aereo.

Su Canale Nove alle 21.25 si potrà vedere “Little Big Italy”. Francesco Panella, ristoratore romano, viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di espatriati italiani (New York, San Francisco, Berlino, Londra, Parigi, Siviglia…). In ogni puntata visiterà 3 ristoranti italiani che concorreranno per essere il miglior ristoratore del Made in Italy: chi vincerà?

Per chi preferisse vedere un film, su RaiUno alle 21.25 c’è “Purchè finisca bene – Un marito di troppo”, con Cristiana Capotondi; su Canale5 alle 21.20 “Cake”, con Jennifer Aniston; e su Italia1 alle 21.20 “Parto col folle”, con Robert Downey jr.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La giuria”, con John Cusack; su La5 alle 21.10 “Amori e incantesimi”, con Sandra Bullock; e su Iris alle 21 “The Score”, con Robert De Niro.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “”Grey’s anatomy”, con Chandra Wilson. Andranno in onda tre episodi intitolati “Qualcosa contro di te”, “Cose perdute nell’incendio” e “Il suono del silenzio”. Nel primo, il dottor Nathan Riggs viene assunto come cardiochirurgo dalla Bailey all’insaputa della Pierce. Nel secondo, la Bailey deve affrontare la sua prima emergenza da primario, quando una serie di incendi porta molti pazienti al Grey Sloan. Nel terzo, Meredith viene aggredita da un paziente.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.15 la fiction “American crime story: L’assassino di Gianni Versace”, con Edgar Ramirez, Darren Criss, Ricky Martin e Penèlope Cruz; su Rai5 alle 21.15 il documentario “Il cane, un amico di famiglia e i suoi simili”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “Sei su Scherzi a parte”; su Real Time alle 20.25 il reality “90 giorni per innamorarsi: e poi…”; e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “The Big Bang Theory”.