Non solo casoncelli e scarpinòcc: i mille ravioli bergamaschi

I casoncelli sono un grande classico della cucina bergamasca. Questa specialità, oltre a essere molto buona da mangiare, ci racconta molto del nostro passato e della nostra società.

Le prime testimonianze relative a questa prelibatezza risalgono alla seconda metà del 14esimo secolo e ci portano a un notaio vissuto a Bergamo in quel periodo, chiamato Castello Castelli. A lui, come a molti altri colleghi dell’epoca, tra le altre incombenze era stata affidata quella di registrare i principali eventi locali dei quali erano stati testimoni. Attraverso i suoi scritti ci ha trasmesso numerose informazioni sulla cultura materiale di quei giorni. Tra queste compaiono due dei più antichi cenni reperibili in letteratura relativi al nostro tortello. Il primo riferisce che il 13 maggio 1386 in Città Alta si tenne una grande festa, allietata da musiche e danze, cui presero parte più di 2mila abitanti. Il cronista riporta che nell’occasione furono offerte ai presenti più di cento torte e trecento taglieri di “artibotuli”, detti anche casoncelli. La seconda citazione allude invece ad una tresca rusticana il cui tragico epilogo si consumò a Stezzano nel 1393. Qui un contadino, la cui consorte era divenuta oggetto del desiderio di un rampollo della casata dei Suardi, venne assassinato su commissione dell’aristocratico per mano di un tale chiamato Tonolo: il delitto venne perpetrato tramite la somministrazione di “artibotuli”, ossia casoncelli, avvelenati. Nel corso dei secoli la ricetta dei casoncelli non si è dispersa: è stata tramandata e ancora oggi viene cucinata nelle case, nei ristoranti e nelle trattorie, ma anche nelle feste e sagre organizzate sul territorio.

Di generazione in generazione la preparazione è stata e viene trasmessa anche con accorgimenti o “trucchi” come l’aggiunta si scorza di limone o di una pera Spadona o Abate tagliata a pezzetti per esaltare o accentuare il gusto del ripieno. Il modo in cui si cucinano varia di paese in paese, anzi di pianerottolo in pianerottolo, ma ci sono elementi comuni che le uniscono.

Si possono gustare in numerose versioni: si tratta sempre di pasta ripiena, ma a seconda della località in cui ci troviamo cambiano sia gli ingredienti sia il sapore… per accorgersene è sufficiente assaggiarli e apprezzarne la bontà.

La preparazione dei casoncelli è un’arte: generalmente la pasta viene preparata adoperando farina, semola di grano duro e uova, con dosi differenti in base ai quantitativi da ottenere, mentre il ripieno utilizzando carne mista di manzo e maiale, pane grattugiato, grana, uova, prezzemolo, aglio, sale e pepe. Nel tempo, già dall’Ottocento, sono stati aggiunti amaretti e uva sultanina. Il condimento, invece, prevede burro fuso, salvia e pancetta rosolata. Questa è la preparazione tradizionale, ma è possibile effettuare numerosi adattamenti aggiungendo o togliendo ingredienti in relazione alle proprie preferenza. Tutti questi ravioli nacquero per usare gli avanzi delle carni suine e bovine, poi si arricchirono col passare degli anni.

Le differenze più interessanti, però, si riscontrano a livello territoriale: guardandoci attorno possiamo tracciare una “gustosa geografia” dei ravioli ripieni bergamaschi: ci sono tante curiosità che magari non tutti conoscono, oppure può essere l’occasione per rinfrescare la memoria. Per questo sfizioso itinerario potremmo partire dalla Valle Brembana, più precisamente a Cornalita e Roncaglia, due frazioni di San Giovanni Bianco, i cui casoncelli si riconoscono a prima vista perchè hanno dimensioni leggermente più piccole rispetto a quelli tradizionali ma si caratterizzano per un aroma intenso e piacevole.

Per omaggiare la Valle Brembana lo chef Andrew Regazzoni, di San Pellegrino, ha registrato all’Ufficio brevetti e marchi della Camera di Commercio di Bergamo il “Capel de Monega”, tradotto dal dialetto “cappello di monaca”. La ricetta risale ai primi anni Novanta ed è stata messa a punto dallo chef Ludovico Pozzi che, insieme ad Andrew Regazzoni ha cercato un modo per valorizzarla. È una pasta ripiena che, come dice il nome, ricorda nella forma i copricapi dalle larghe falde di alcuni ordini religiosi. All’interno un cuore di magro fatto di patate, barbabietole, formaggio di monte stagionato, mostarda di Cremona (unico sconfinamento fuori provincia per trovare la nota acida necessaria a chiudere il gusto) e burro di malga.

Anche a Zogno la preparazione dei casoncelli nostrani è una tradizione consolidata e se ne possono trovare tanti esempi nelle sagre estive e nelle feste organizzate nelle diverse frazioni. Rimanendo in Val Brembana, tra le ricette ispirate dal formaggio tipico Branzi ci sono gustosi tortelli che ne esaltano il sapore.

A Cadelfoglia, contrada di Valbrembilla, invece, vengono preparati i “caronsèi”, che differiscono dai casoncelli classici per la composizione del ripieno (i dettagli sono top secret) e si possono trovare alla festa delle contrade che si tiene ogni anno in estate.

In Valseriana, a Rovetta al centro della scena ci sono i Bertù, ravioli realizzati con sfoglia di farina di frumento integrale macinata a pietra. Il ripieno è composto prevalentemente da salamella bergamasca, grana padano e pane. Venivano cucinati in occasione della “Festa della Madonna” di San Lorenzo di Rovetta il 7 ottobre, istituita da papa Pio V per festeggiare il ritorno dei Cristiani dalla battaglia di Lepanto nel 1571. Il nome deriva dalla parola “bertole” che, in “gaì”, il dialetto dei pastori rovettesi, significa “Orecchie d’asino”, per la forma delle due “orecchie” presenti alle estremità del raviolo. La pasta che riveste il ripieno è preparata con farina integrale, così da riportare il più possibile il prodotto alla sua originalità, visto che una volta non esisteva la farina bianca 00. Inoltre, si impiegano poche uova, nel rispetto della tradizione, visto che un tempo, le uova venivano usate con parsimonia.

Sempre a Rovetta ci sono i Tosèi, ottenuti con sfoglia di farina di frumento integrale. Il ripieno è composto principalmente da grana padano, latte, pane, uova. Sono nati dall’esigenza di voler fornire un prodotto artigianale di qualità pari a quella dei “Bertù di San Lorenzo” anche a chi per diverse ragioni non può gustarseli. Il risultato è stato un raviolo che non contiene carni e derivati, bensì è ripieno di Grana Padano dal sapore delicato, avvolto in una sfoglia di pasta all’uovo integrale in grado di soddisfare tutti i palati. Il nome deriva sempre dal dialetto “gaì”, nel quale “Tosèl” significa frumento.

In Val Gandino c’è una lunga tradizione di preparazione dei casoncelli ma ci sono anche altre tipologie di pasta ripiena, come i camisocc e i rustichini. I primi, secondo la ricetta di Emanuel Caleca, hanno un impasto a base di mais spinato e ripieno di ricotta e radicchio rosso, e nel nome ricordano i camicioni scarlatti tinti a Gandino per i Mille di Garibaldi. I secondi, invece, seguendo la ricetta di Ivana Bosio, all’impasto di spinato uniscono un ripieno con formaggio di monte stagionato, speck, burro fuso, timo, menta e salvia.

Spostandosi in Valle Imagna si arriva a Strozza, dove il casoncello viene preparato in una sagra ad agosto e riproposto a dicembre in occasione della festa patronale di Sant’Andrea. Dando uno sguardo più in generale a questa zona, spicca la tipica ricetta dei casoncelli della Valle Imagna, che prevede ripieno di carne di maiale, manzo, uvetta e biscotti all’amaretto.

In Val di Scalve spazio alle Creste Scalvine, un particolare tipo di raviolo preparato adoperando i prodotti locali. Una delizia che, a fianco dei casoncelli e degli scarpinocc, è stata inserita nel club ufficiale del marchio di qualità “Bergamo Città dei Mille… sapori”, ideato e promosso dalla Camera di Commercio di Bergamo. Questo piatto è il connubio di due prodotti presenti da sempre nel territorio scalvino: la pasta ripiena e la formaggella della Valle di Scalve. Anche la forma è originale: sono delle mezzelune con chiusura verso l’alto e una piega “a plissé” che ricorda le frastagliate creste di Pizzo Camino e Presolana.

Indirizzandosi verso i Laghi, a Monasterolo Del Castello spiccano i “castoncelli”, una rivisitazione del raviolo classico che nella forma e nel nome ricorda il castello simbolo del paese. Ce ne sono due versioni con ingredienti semplici: un tempo, infatti, per realizzarli si usavano gli avanzi della cucina. Una variante contiene carne, formaggio, pane grattuggiato e uovo, mentre l’altra le biete coltivate sul posto e la ricotta, che era il secondo scarto della lavorazione del formaggio.

Proseguendo nella zona, si giunge a Castro e a Spinone al Lago, dove ci sono i casonsèi de Spinù, al centro di un’annuale sagra.

Nell’Isola sono rinomati e sempre molto apprezzati i ravioli di Marne, al burro versato o al sugo di coniglio, ma anche i casoncelli di Prezzate e di Ambivere, i casoncelli “locatesi” di Locate Bergamasco, frazione di Ponte San Pietro. Ancora, arrivando nella Bassa sono da provare quelli di Covo, contenenti anche basato, e quelli di Isso.

Nell’Hinterland c’è una vera e propria “chicca”: i Moscovado di Scanzorosciate, che hanno fatto il loro debutto lo scorso anno alla festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi. Ideati dallo chef Francesco Gotti, valorizzano il Moscato di Scanzo e i sapori delle Terre del Vescovado.

Ancora diversi sono i “chioccioncelli”, ideati a Carobbio degli Angeli dall’allevatore di chiocciole Roberto Rovetta. Sono una rivisitazione dei casoncelli alla bergamasca nata dopo studi precisi e sperimentazioni sulla ricetta con il contributo di noti chef. A caratterizzarli è una forma leggermente diversa, ma con la classica sfoglia spessa preparata con poche uova e un ripieno a base di chiocciole, zafferano, aneto, maggiorana, timo e aglio.

Non è tutto: se si parla di pasta ripiena non si possono non citare gli Scarpinòcc di Parre, perla della Valseriana. Espressione della storia parrese, sono diversi dai casoncelli e il ripieno non ha né carni né salumi: è composto da formaggio (Grana Padano), pane grattugiato, prezzemolo, burro, sale fino, uova, aglio, spezie e latte. Per preparare la pasta occorrono farina di grano tenero e duro, uova, burro e latte, mentre per il condimento ideale burro fuso, salvia e formaggio grattugiato. Anche loro sono una ricetta povera, che ha accompagnato, lungo i secoli, tutte le occasioni di festa del paese. Sono molto apprezzati e proposti da ristoranti oltre che alla sagra a loro dedicata. Il nome si riferisce alla forma che richiama vagamente quella delle calzature artigianali di panno in uso fino a qualche decennio fa in questo paese.

Guardando fuori dalla nostra provincia, poco lontano da noi, si trovano i casoncelli bresciani che differiscono da quelli bergamaschi per il ripieno, che è composto da carne di manzo, cipolla, sedano, vino rosso, brodo vegetale, un pizzico di cannella, chiodi di garofano, noce moscata, uova, parmigiano grattugiato, pangrattato, sale, pepe e olio. In alcune zone della Bassa Bresciana, inoltre, viene aggiunta la zucca, che dà un sapore più dolce.

Anche nel Bresciano ci sono tante gustose versioni. Tra le varie tipologie spicca il casoncello di Barbariga: la pasta è preparata con farina bianca di grano tenero tipo 00 antigrumi, uova, sale e acqua; il ripieno con pane grattugiato, formaggio Grana Padano Dop, burro fuso, sale, noce moscata, prosciutto cotto macinato fine, erbette cotte e macinate, brodo di carne, salvia, prezzemolo e acqua.

Un ruolo da protagonisti spetta anche ai casoncelli di Longhena. In questo caso la pasta si prepara con farina, uova, acqua e sale, mentre il ripieno con pane grattugiato, parmigiano reggiano, prosciutto cotto e crudo macinati, erbette, sale, pepe e brodo.

Ci sono, poi, i casoncelli della Valcamonica, con ripieno a base di erbette lessate, mortadella (o salame), salsiccia, grana grattugiato, patate, pangrattato, prezzemolo, noce moscata, sale e pepe. Avvolto in un impasto a basse di farina, uova, sale e latte e con un condimento finale a base di burro, salvia e grana grattugiato. Ma questa non è l’unica ricetta di questo territorio: a Breno, ad esempio, nei “caicc” ricompare la carne, assieme all’uva sultanina e alle noci. Nei “calhù” dell’Alta Valcamonica ci sono invece salame, patate e noce moscata. Ad Artogne ci sono i “casoncelli giganti”. A Erbanno il ripieno è a base di uova, grana, pangrattato, macinato per salame, carne bovina arrostita, uva sultanina, pera spadona o abate, scorza di limone, aglio, prezzemolo e pepe, con un condimento di burro, salvia, grana e pancetta.