Folla di gente all’oratorio di Borgo palazzo per salutare Luca e Matteo

Una folla di gente domenica 11 agosto si è recata all’oratorio di Borgo palazzo per salutare Luca Carissimi e Matteo Ferrari, i due ragazzi di 21 e 18 anni morti sabato scorso dopo un grave incidente stradale.

Amici dei due giovani, abitanti del quartiere che li ha visti crescere, ma anche tante persone che non li conoscevano hanno voluto rendere omaggio ai due amici scomparsi in circostanze ancora da chiarire.

Le loro bare sono state collocate all’interno della chiesa dell’oratorio, in attesa del funerale, con un unico rito, lunedì alle 15 nella vicina parrocchia di Sant’Anna. La stessa dove venerdì sera ha avuto luogo la veglia di preghiera.

Leggi anche In Borgo Palazzo Lumini e messaggi alla veglia per Luca e Matteo

Non mancano i parenti delle due vittime, che cercano di farsi forza per questa tragedia che li ha colpiti in modo univoco. Luca e Matteo, che abitavano vicino, uno sopra la gelateria Gemma, l’altro in via Serassi, da piccoli avevano frequentato quella struttura che ora li vede uno a fianco all’altro, con una struggente processione di persone che fatica a trattare le lacrime.

Domenica la camera ardente resterà aperta fino alle 23, poi lunedì sarà il giorno dell’addio.