Dicono che sarà la domenica più calda dell’anno in Italia. Anche a Bergamo e in provincia? Vediamo cosa dice il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Francesco Costa.

ANALISI GENERALE

Caldo e afa proseguono su tutto il territorio, specialmente in Pianura Padana, anche se alcuni fronti che scorrono tra Francia e Germania, tendono a lambire le regioni alpine, favorendo condizioni di instabilità specialmente sul settore settentrionale della Regione. Da martedì, l’Anticiclone Africano gradualmente si smorzerà a causa dell’ arrivo di correnti Atlantiche.

Domenica 11 agosto 2019

Tempo Previsto: giornata nel complesso soleggiata, specie in pianura, ove il clima sarà piuttosto afoso; sui rilievi sviluppo di nubi cumuliformi, ma senza particolari fenomeni associati. Verso sera è atteso un peggioramento sui settori nord-occidentali della Regione con possibili rovesci e temporali anche di forte intensità (non si escludono grandinate di rilievo e accumuli piovosi in grado di arrecare locali frane o allagamenti), in particolare in Valchiavenna.

Temperature: in pianura minime in ulteriore lieve aumento e comprese tra 22 e 24 °C, con punte di 26/28 °C nei grandi centri urbani; massime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 33/34 e 36 °C, con i valori più elevati che sono attesi su Pavese e Mantovano orientale.

Lunedì 12 agosto 2019

Tempo Previsto: Al mattino passaggi nuvolosi si alterneranno ad ampie schiarite in un contesto asciutto, salvo la possibilità sulle zone alpine di brevi e isolati rovesci o temporali seguiti rapidamente da nuovi rasserenamenti.

Nel corso della giornata tempo in peggioramento sulle Alpi con nuvolosità irregolare associata a rovesci e temporali localmente anche di forte intensità, in particolare in Valchiavenna; probabili sconfinamenti anche sulle Prealpi e isolatamente sulle pedemontane occidentali mentre altrove la probabilità di fenomeni al momento risulta bassa, pur non potendo escludere qualche isolato temporale. Clima ancora afoso sulle basse pianure.

Temperature: in pianura minime stazionarie e comprese in pianura tra 22 e 24 °C, anche più elevate nei centri urbani; massime stazionarie o in lieve diminuzione e comprese tra 32 e 36 °C, con i valori più elevati attesi tra pavese e mantovano orientale.

Martedì 13 agosto 2019

Tempo Previsto: tempo buono con cieli in prevalenza poco nuvolosi o localmente anche sereni sulle aree pianeggianti, maggiore variabilità sui rilievi, in particolare quelli alpini, con qualche rovescio o temporale sparso, in un contesto comunque di tempo buono.

Temperature: in lieve calo con minime in pianura tra i 20 e i 23°c e massime tra 30 e 35°C.