A due settimane dal via del campionato, l’Atalanta torna da Getafe con una cocente sconfitta per 4-1 nella sua quarta amichevole internazionale (dopo le tre in Inghilterra). Un brutto passo indietro per i nerazzurri dopo le buone cose mostrate finora nei test estivi.

Il Getafe, rivelazione dell’ultima Liga spagnola, si è dimostrata più squadra nel corso dei novanta minuti. Per la Dea un piccolo campanello d’allarme anche in vista della Champions.

A fine gara il tecnico Gian Piero Gasperini, in un’intervista pubblicata sui canali della società, striglia i suoi ma evidenzia anche quanto di buono si è visto in terra iberica: